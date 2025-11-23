Deswegen hält sich Vanessa Nwattu im Temptation-Drama zurück

Vanessa Nwattu (25) und Aleksandar Petrovic (34) können gerade im TV mitverfolgen, wie ihre Beziehung bei Temptation Island V.I.P. kaputtgegangen ist. Aleks zeigt sich in dem Realityformat von seiner wohl schlimmsten Seite – und während viele Zuschauer schockiert reagieren, kann auch Vanessa sich die Szenen kaum angucken. Bislang schwieg sie auf Social Media weitestgehend dazu. In ihrer Instagram-Story verrät sie nun, warum. "Ich habe in den letzten Tagen darauf verzichtet, ein Statement abzugeben. Nicht, weil ich nichts zu sagen hätte, sondern weil es mir schlicht schwerfällt, über gewisse Dinge zu sprechen", erklärt sie.

Sowohl vor der Ausstrahlung als auch währenddessen sei auf Social Media sehr viel gegen sie geschossen worden. Seit den vergangenen Folgen kenne die Öffentlichkeit aber auch nur ein Bruchteil von dem, was sie alles durchgemacht habe. "Was ihr bei Temptation seht, ist nur ein kleiner Ausschnitt. Das eigentliche Thema, die tatsächliche Dynamik und die eigentlichen Erlebnisse sind viel tiefgründiger und leider auch viel verletzender als das, was in einer Show gezeigt werden kann", betont Vanessa und fügt hinzu, dass sie sich trotz der öffentlichen Aufmerksamkeit nicht unter Druck setzen lassen wolle, sich dazu zu äußern: "Jetzt impulsiv zu reagieren oder sofort ein endgültiges Statement abzugeben – das wäre mir selbst gegenüber nicht fair. Ich werde mir nach dem Finale von 'Temptation Island VIP' ausführlich Zeit nehmen, um meine Perspektive in Ruhe zu schildern." Außerdem gesteht die 25-Jährige: "Die letzten Tage haben mich emotional sehr erschöpft. Ich habe viel geweint, ich fühle mich durch einige Szenen wieder in alte Situationen zurückversetzt, und es triggert definitiv Dinge in mir, die ich eigentlich hinter mir lassen wollte. Bitte gebt mir daher die Zeit."

Bislang wissen die Fans noch nicht, wie Aleks und Vanessas Zeit bei "Temptation Island V.I.P." wirklich geendet ist. Zu dem Zeitpunkt der Dreharbeiten waren die beiden miteinander verlobt und lebten gemeinsam in Dubai. Die wenigsten glauben aktuell noch daran, dass sie auch weiterhin ein Paar sind. Zu den besagten Szenen, die die Zuschauer in Aufruhr versetzten, hat der 34-Jährige inzwischen Stellung bezogen. Sein Statement richtete er unter anderem direkt an Vanessa – und entschuldigte sich bei der 25-Jährigen für sein Verhalten.

Imago Vanessa Nwattu bei der Weltpremiere von "Manta Manta – Zwoter Teil" im Cinedom Köln

Instagram / vanessa.nwa Vanessa Nwattu, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / aleks_petrovic Aleksandar Petrovic und Vanessa Nwattu im Mai 2024