Neil Patrick Harris' Tochter mit Papa David auf Red Carpet

Für Neil Patrick Harris (52) und David Burtka (50) war der Abend des 17. November ein besonderes Ereignis, denn ihre Tochter Harper (15) begleitete David zu der glamourösen Premiere von "Wicked: For Good" in New York City. Die 15-Jährige, die ohne ihren Zwillingsbruder Gideon (15) erschien, zog auf dem roten Teppich im Lincoln Center die Blicke auf sich. Sie trug ein elegantes, hellgrünes, paillettenbesetztes Kleid, das ihre jugendliche Eleganz unterstrich. Ihren Look rundete sie mit schwarzen High Heels, einem pelzigen Mantel und auffälligen Ohrringen ab. Papa David stand ihr in Sachen Stil in nichts nach und überzeugte in einer schwarzen Anzughose, einem weißen Hemd und einem schimmernden Smokingjackett.

Harper und Gideon bleiben laut dem People Magazine zwar meist dem Rampenlicht fern, doch ihre stolzen Väter nutzen jede Gelegenheit, um die Zwillinge in den höchsten Tönen zu loben. Neil gratulierte seinen Kindern im letzten Jahr an ihrem Geburtstag auf Instagram mit liebevollen Worten und betonte ihren Charme und ihre Reife. "Ich habe niemals auf etwas mehr Stolz empfunden als auf Harper und Gideon", schrieb der How I Met Your Mother-Star damals. Trotz ihres allgemeinen Medienentzugs geben Neil und David ihren Fans durch soziale Medien immer wieder einen kleinen Einblick in ihr Familienleben.

Die Familie lebt seit 2017 in einer Villa in East Hampton. Umgerechnet 4,8 Millionen Euro ließen die Väter dafür springen. Mit Swimmingpool, Tennisplatz und einem luxuriösen Poolhaus bietet das riesige Anwesen jede Menge Platz zum Entspannen und Wohlfühlen. Vor ihrem Umzug diente ein beeindruckendes Townhouse in Harlem als Familienwohnsitz, in dem Harper und Gideon ihre frühen Jahre verbrachten. Neil und David, die 2014 heirateten, haben im Laufe der Jahre oft betont, wie wichtig ihnen ein harmonisches und liebevolles Familienleben ist.

Getty Images David Burtka und Harper Burtka-Harris bei der US-Premiere von "Wicked: For Good" in New York City

https://www.instagram.com/p/DNyPyY24mCC/ David Burtka und Neil Patrick Harris mit ihren Kindern Gideon Scott und Harper Grace Burtka-Harris

Instagram / dbelicious David Burtka und Neil Patrick Harris mit ihren Zwillingen Harper und Gideon