"Lebensreue": Kanye Wests Geständnis alarmiert seine Fans

Rapper Kanye West (48), der mittlerweile unter dem Namen Ye bekannt ist, hat mit einer überraschenden Aussage in einem TikTok-Interview seine Fans in Sorge versetzt. Als der Musiker in den Straßen Tokios von einem Content Creator angesprochen wurde und nach einem von ihm bereuten Modetrend gefragt wurde, antwortete Ye nach einer kurzen Pause ernst: "Das Leben." Dabei trug er seine charakteristischen Yeezy 950 Boots und erwähnte, dass seine übrige Kleidung von einem Pop-up-Shop stamme, den er zuvor an diesem Tag besucht hatte. Die Aussage, die das ansonsten kurze und beiläufige Gespräch abrupt beendete, sorgte bei den Zuschauern der Plattform für zahlreiche besorgte Reaktionen.

Fans des Musikers teilten auf TikTok ihre Gedanken und zeigten sich alarmiert. Kommentare wie "Warum klingt er so traurig, Bruder?" oder "Ye ist müde, Mann" spiegeln die Sorgen vieler wider. Einige erinnerten sich an die frühere Energie und den Optimismus des Rappers und merkten an, dass seine Antwort "Das Leben" besonders verstörend klang. Neben seiner kryptischen Aussage steht Ye seit Monaten im Fokus der Öffentlichkeit, vor allem durch seine kontroversen Äußerungen und das öffentliche Interesse an seiner Beziehung zu Bianca Censori (30), die immer wieder für Schlagzeilen sorgt. Kritisiert wurde zuletzt, dass er in dieser Beziehung strenge und ungewöhnlich invasive Regeln aufgestellt haben soll.

Ye steht seit geraumer Zeit nicht nur wegen seiner Äußerungen, sondern auch durch andere kontroverse Entscheidungen unter Beobachtung. Vor allem in der Musik sorgte er für Aufsehen – zuletzt durch ein geplantes Konzert in Brasilien, bei dem erhebliche juristische Hürden zu überwinden sind. Seine Performance eines umstrittenen Tracks, der international auf Ablehnung stieß, wird von den dortigen Behörden nicht geduldet. Dies hat seine Tourpläne ins Chaos gestürzt. Trotz all dieser Negativschlagzeilen zieht der Musiker nach wie vor große Aufmerksamkeit auf sich, sowohl mit seiner Kunst als auch mit seiner polarisierenden Persönlichkeit.

Getty Images Kanye West, Rapper

Getty Images Kanye West im Januar 2022 auf der Fashion Week in Paris

Twitter / kanyewest Kanye West und Bianca Censori im April 2025