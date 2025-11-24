Georgia May Foote heizt Gerüchte um das Ende ihrer Ehe an

Georgia May Foote (34) heizt die Trennungsgerüchte um ihre Ehe mit Kris Evans an – und das mit einem emotionalen Post auf Instagram. Die Schauspielerin, die aktuell in Norwich für ein Weihnachtsmärchen probt, teilte am Dienstag ein Video zum Hit "Cudn't B Me" von Jessie Reyez und griff damit offen ein Thema auf, das viele als Hinweis auf ein gebrochenes Herz deuten: Untreue. Parallel präsentierte sie sich ohne Ehering und entfernte gemeinsame Fotos mit dem Musiker aus ihrem Profil. Diversen Medienberichten zufolge soll Kris aus dem gemeinsamen Neubauhaus in Greater Manchester ausgezogen sein.

In dem von Georgia geteilten Post lautete es: "Wenn er 'nie verliert', warum wird er noch von der verfolgt, die er gehen ließ? Habt ihr jemals gesehen, wie jemand absichtlich einen ganzen Segen fallen lässt?" Die Lyrics des Songs, den Georgia verbreitete, zeichnen die Geschichte einer Frau, die zu Hause wartet, während ihr Partner fremdgeht – inklusive Zeilen wie: "In einem Vorstadthaus mit einer Frau, mit der er sich zufriedengab. Sie war besser für ihn, schätze ich. Gott segne sie, aber ich wäre es nicht." Während die Spekulationen um das Paar lauter werden, wirkt auch ein Satz von Kris auf Social Media wie ein Blick in sein Inneres: "In Zeiten der Zerstörung, schreib etwas." Diese Worte verfasste er, nachdem er im August zu einem Songwriting-Retreat nach Spanien gereist war.

Georgia und Kris lernten sich im Jahr 2018 kennen. Drei Jahre später verlobten die beiden sich und feierten im Juli 2023 schließlich eine intime Hochzeit. Georgia teilte damals auf ihrem Social-Media-Profil private Einblicke. Die Schauspielerin, vielen aus "Coronation Street" als Katy Armstrong vertraut, pendelte nach dem Serientod ihrer Figur zwischen Reality-Formaten wie Strictly Come Dancing und "Celebrity Juice" sowie einer festen Rolle in der Fantasyserie "The Outpost".

Instagram / georgiamay112 Georgia May Foote, Schauspielerin

Instagram / mattyatkin Kris Evans und Georgia May Foote bei ihrer Hochzeit 2023

Instagram / georgiamay112 Georgia May Foote im Juni 2019