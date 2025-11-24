Meghan fürchtet Annäherung zwischen Prinz Harry und Kate

Herzogin Meghan (44) soll die Idee verabscheuen, dass Prinz Harry (41) wieder engeren Kontakt zu Prinzessin Kate (43) sucht – und das ausgerechnet kurz vor den Feiertagen. Laut mehreren Insidern plant Harry um Weihnachten herum eine Reise nach Großbritannien, um König Charles (77) zu besuchen, der kürzlich seinen 77. Geburtstag gefeiert hat. Mit dabei sein sollen auch die Kinder Archie (6) und Lilibet (4), so OK Magazine. Meghan selbst bleibt demnach in Montecito, um an ihrem Lifestyle-Projekt As Ever zu arbeiten. Besonders heikel: Ein mögliches privates Treffen von Harry und Kate in London oder Windsor sorgt angeblich für Nervosität hinter den Kulissen.

Aus dem Umfeld heißt es, Kate werde seit Langem als Brückenbauerin zwischen Harry und Prinz William (43) gesehen. In Harrys Memoiren "Spare" nannte er sie einst "die Schwester, die ich nie hatte und immer wollte". Genau diese alte Vertrautheit soll Meghan unruhig machen. Eine Quelle beschreibt ihre Haltung so: "Die Vorstellung, dass sie wieder in ihren alten Rhythmus verfallen, beunruhigt Meghan." Gleichzeitig setzt die Schauspielerin ihrem Mann angeblich klare Regeln für die Reise: keine überraschenden Treffen, keine geheimen Absprachen, volle Transparenz über jede Verabredung. Harry hingegen betont seit Monaten seinen Versöhnungswillen. In einem BBC-Interview sagte er: "Es macht keinen Sinn mehr weiterzukämpfen, das Leben ist kostbar."

Hinter den öffentlichen Schlagzeilen steht eine komplexe Familiengeschichte. Vor dem Bruch galten Harry, Meghan, William und Kate als "Fab Four", die der Monarchie frischen Schwung geben sollten. Nach dem Umzug der Sussexes in die USA und mehreren aufsehenerregenden Interviews kühlten die Beziehungen merklich ab. Kate pflegt nach Angaben aus Palastkreisen dennoch die Idee eines vertraulichen Gesprächs mit Harry, fernab von Kameras. Meghan konzentriert sich derweil in Kalifornien auf ihre Projekte, während Harry immer wieder die Bedeutung von Familie betont. Freunde erinnern daran, dass Harry und Kate früher viel miteinander lachten und diese Leichtigkeit für beide prägend war – ein Ton, der heute, Jahre später, den Weg für ein ruhigeres Miteinander ebnen könnte.

Unique Nicole/Getty Images, Chris Jackson/Getty Images, Chris Jackson/Getty Images Collage: Herzogin Meghan, Prinzessin Kate, Prinz Harry

Getty Images Prinzessin Kate, Prinz William, Prinz Harry und Herzogin Meghan, 2022

Getty Images Prinz Harry, September 2025