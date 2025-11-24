Dank Partner: Helena Bonham Carter ist so glücklich wie nie

Fast hätte Helena Bonham Carter (59) ihren heutigen Partner Rye Dag Holmboe gar nicht kennengelernt. Auf die Hochzeitsparty, bei der die Schauspielerin und der norwegische Historiker und Autor das erste Mal aufeinandertrafen, wollte sie ursprünglich nicht gehen. Doch sieben Jahre später bezeichnet sie den Moment als "glücklichen, absolut erstaunlichen Zufall". Rye, 21 Jahre jünger als die Harry Potter-Darstellerin, ist inzwischen ein fester Bestandteil ihres Lebens. Die beiden teilen ein Zuhause und eine tiefe Verbindung. "Mein Freund ist unglaublich reif. Er ist eine alte Seele in einem jungen Körper – was könnte ich mir Schöneres wünschen?", sagte Helena einst der Zeitung The Times.

Auch auf familiärer Ebene könnte es kaum besser laufen. Sohn Billy Ray, inzwischen 22, und Tochter Nell, 17, stehen ihrer Mutter eng zur Seite. Nell, die in die Fußstapfen ihrer Mutter treten möchte, absolvierte kürzlich mit ihr ein gemeinsames Fotoshooting für eine Schmuckkampagne. Die Familie lebt zusammen in einem bunten Anwesen, das von Insidern als charmante, aber chaotische "Villa Kunterbunt" beschrieben wird. Die Schauspielerin wohnt dort zum ersten Mal wirklich gemeinsam mit ihrem Partner, ein großer Schritt für Helena, die lange Zeit auch in Beziehungen einen separaten Wohnsitz bevorzugte. So auch mit dem Vater ihrer Kinder, Tim Burton (67). Über ein Jahrzehnt verbrachten die beiden miteinander. Künstlerisch ein unschlagbares Duo, doch das wahre Glück scheint sie erst jetzt gefunden zu haben.

Erst kürzlich sorgte Helena für Schlagzeilen, als sie einen auffälligen Diamantring trug, der Spekulationen über eine mögliche Verlobung mit Rye auslöste. Auch, dass sie ihren Partner als den Beginn eines "neuen Lebens" bezeichnet, gibt Anlass zur Vermutung, dass diese Beziehung für Helena von ganz besonderer Bedeutung ist. Rye, der als norwegischer Historiker schreibt und lehrt, gilt im Umfeld als ruhiger Pol – eine Konstante, die zu Helenas eigenwilliger, lebensfroher Art passt. Mit ihm, ihren Kindern und ihrem kreativen Lebensstil scheint die Schauspielerin eine erfüllende Balance gefunden zu haben.

Getty Images Helena Bonham Carter bei den SAG-Awards in L.A. im Januar 2020

Getty Images Rye Dag Holmboe und Helena Bonham Carter bei den Virgin Media British Academy Television Awards 2021

Getty Images Nell Burton und Helena Bonham Carter, Juni 2025