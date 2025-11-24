Lee Seung Gis Frau teilt seltenes Foto ihrer kleinen Tochter

Süßes Familien-Update von Lee Seung Gi und seiner Frau Lee Da-in! Die Schauspielerin hat jetzt auf Instagram ihr Profilbild geändert – und darauf ist die Rückansicht ihrer kleinen Tochter zu sehen. Die Einjährige steht schon selbstständig und betrachtet ein Kunstwerk, ein Moment, der Fans sofort das Herz schmelzen lässt. Seit der Geburt im Februar 2024 zeigen die beiden koreanischen Filmstars nur selten Einblicke in ihr Familienleben – doch das neue Foto macht deutlich: Ihre Kleine wächst rasant heran. Das Paar achtet zwar darauf, ihr Gesicht nicht öffentlich zu zeigen, hält seine Community aber dennoch mit liebevollen Mini-Updates auf dem Laufenden.

Neben dem goldigen Bild ihrer Tochter zeigte Da-in außerdem, wie sehr sie ihren Mann unterstützt: In ihrer Story teilte sie das Cover von Seung Gis neuem Song "By Your Side" und verriet, dass sie ihn seit dem Morgen in Dauerschleife hört. Ein öffentliches Liebeszeichen, das Fans begeistert. Seit der Hochzeit im April 2023 gelten die beiden als eines der beliebtesten Promi-Paare Koreas – und ihre kleinen Familienmomente kommen einfach immer gut an.

Zuvor hatten Seung Gi und Da-in lediglich anlässlich des ersten Geburtstags ein Foto ihrer Tochter geteilt. Damals postete die Schauspielerin auf Instagram einen emotionalen Glückwunsch und richtete liebevolle Worte an ihr Kind: "Danke, dass du mir ein Jahr voller unendlicher Freude geschenkt hast." Das dazugehörige Bild zeigte, wie der Sänger seine Tochter zärtlich im Arm hält und als stolzer Papa in die Kamera lächelt – ein seltener, persönlicher Einblick, der besonders viele Fans berührte.

Instagram / xx__dain Lee Seung Gi und Lee Da-in, Oktober 2020

Instagram / xx__dain Lee Seung Gis Tochter, November 2025

Instagram / xx_dain Lee Seung Gi mit seiner Tochter

