TikTok-Star Emily Mariko verkündet zweite Schwangerschaft

Große Baby-News bei TikTok-Star Emily Mariko (33): Die Social-Media-Bekanntheit erwartet ihr zweites Kind mit Ehemann Matt Rickard. Das verkündete sie nun in einem liebevoll inszenierten Thanksgiving-Clip auf Instagram. In dem Video steht die Familie in der Küche, an ihrer Seite Matt und ihr kleiner Sohn Theodore, genannt Teddy. Die Botschaft ist unmissverständlich und süß verpackt: Mit einer einfachen, aber symbolischen Geste zeigt die 33-Jährige, dass aus drei bald vier werden. Für ihre Millionen Fans ist sofort klar, was damit gemeint ist.

Der Clip reiht sich an Emilys Serie von Festtags-Videos an und setzt auf eine Bildsprache, die ihre Community kennt: Auf den Tisch stellt sie zwei große Kürbiskuchen, daneben einen kleineren und ein Mini-Törtchen. Danach schneidet sie vier Stücke ab, setzt auf jedes eine Haube Schlagsahne, und alle drei kosten. Dann streicht die Influencerin über ihren Bauch, worauf Teddy sich nach vorne beugt und der kleinen Kugel einen Kuss gibt. Mehr Bestätigung braucht es nicht. Die Ankündigung im Thanksgiving-Look passt perfekt zu ihrem Koch-Content, mit dem sie sich einen Namen gemacht hat – die Schöpferin der viralen Lachs-Bowl weiß, wie man ohne viele Worte erzählt.

Privat wächst die Familie damit nach dem ersten Babyglück weiter. Emily und Matt wurden 2024 Eltern von ihrem Sohn Teddy. Kurz nach der Geburt teilte die Influencerin ein stilles, inniges Video, in dem sie mit einem schlafenden Neugeborenen auf der Brust lächelt. "Ein Monat Theodore", schrieb sie damals auf Instagram. Ihre Vorliebe für symbolische Verkündungen hat Tradition: Schon die erste Schwangerschaft deutete sie an Heiligabend 2023 an, als sie zwei normale und eine winzige Weihnachtsstrumpf-Dekoration über den Kamin hängte.

Anzeige Anzeige

Getty Images Emily Mariko, TikTok-Star

Anzeige Anzeige

Instagram / emilymariko TikTok-Star Emily Mariko mit ihrem Mann Matt Rickard und Sohn Teddy, November 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / emilymariko Emily Mariko und ihr neugeborener Sohn Theodore

Anzeige