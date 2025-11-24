Rätselraten um Babynamen: Karina Wagner bleibt geheimnisvoll

Karina Wagner (29) und Steffen Vogeno freuen sich auf ihr erstes gemeinsames Kind und halten ihre Fans dabei auf dem Laufenden. In einer Instagram-Fragerunde verriet Karina jüngst, dass der Name des Babys endlich feststeht. Doch auf die große Auflösung müssen alle noch warten: "Verraten ihn aber erst bei der Geburt", gab die werdende Mama preis. Ein weiteres Detail aus ihrem Schwangerschaftsalltag: Die Auswahl eines Kreißsaals steht noch aus, da sie und ihr Partner das erst ab der 30. Woche, also in etwa einem Monat, in Angriff nehmen möchten.

Neben den aufregenden Vorbereitungen auf ihr neues Leben als Eltern muss Karina sich aktuell mit einigen Beschwerden auseinandersetzen. Wie sie erklärte, plagen sie seit Kurzem starke Rückenschmerzen, die wohl mit ihrem wachsenden Babybauch zusammenhängen. Trotz dieser Herausforderungen blicken Karina und Steffen voller Vorfreude auf die kommenden Wochen und haben ein weiteres Highlight geplant: Noch vor der Geburt wollen die beiden Reality-Stars den Bund der Ehe schließen.

Karina, die durch ihre Teilnahme bei Der Bachelor bekannt wurde, teilte immer wieder persönliche Einblicke in ihr Leben mit ihren Followern. Besonders die Reise in die Schwangerschaft begeistert derzeit ihre Fans. Gemeinsam mit Steffen, der ebenfalls aus der Reality-TV-Welt bekannt ist, erwartet sie einen Jungen. Während viele Details aus dem Familienalltag offen geteilt werden, bleibt das Paar bei manchen Dingen, wie dem Namen des Babys, bewusst zurückhaltend, um diesen besonderen Moment ganz für sich zu genießen.

Instagram / valentinakarina Karina Wagner, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / valentinakarina Karina Wagner und Steffen Vogeno, März 2025

Instagram / valentinakarina Karina Wagner erwartet ihr erstes Baby, August 2025