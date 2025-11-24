Cruz Beckham wehrt sich gegen Plagiatsvorwurf bei Songs

Cruz Beckham (20), Sohn von Victoria (51) und David Beckham (50), sieht sich zum Start seiner Musikkarriere mit Vorwürfen konfrontiert. Er soll Teile seiner Songs bei den Beatles und Oasis abgekupfert haben. Der 20-Jährige hat kürzlich mit den Singles "Optics" und "Lick The Toad" debütiert und performte diese live bei intimen Auftritten. Auf Instagram reagierte Cruz auf entsprechende Kommentare, unter anderem mit den Worten: "Manche Leute machen mich fassungslos. Eifersucht entfacht Wahnvorstellungen." Zu all dem zeigte er sich wenige Tage zuvor auch mit einem verletzten Finger, den er auf seiner Plattform bandagiert präsentierte.

Die musikalischen Auftritte von Cruz waren ein emotionaler Moment für Familie und Freunde. Vater David postete: "Familien- und Freundesabend mit Cruz. Wir sind so stolz auf dich, Kumpel, wir lieben dich und deinen Weg ... Der Abend war voller Liebe und ein paar Freudentränen und Stolz." Mutter Victoria teilte einen Clip des Auftritts, und auch Cruz' Freundin Jackie Apostel, mit der er seit Mitte 2024 liiert ist, zeigte sich überglücklich. Sie deutete zudem in einem Instagram-Beitrag ein mögliches erstes Album von Cruz an. Auch andere Familienangehörige und Freunde, darunter Davids Mutter Sandra und der Starkoch Gordon Ramsay (59), feierten den Erfolg von Cruz' musikalischen Anfängen.

Cruz wagt sich mit seinen neuen Songs mutig in musikalisches Neuland. In "Optics" greift er explizite Themen wie Drogen und Intimität auf, während "Lick The Toad" thematisch zahmer daherkommt und Mutter Natur als Inspiration zitiert. Damit zeigt der jüngste Beckham-Sohn, dass er sich nicht scheut, auch kontroverse Inhalte in seinen Texten zu verarbeiten. Dies spiegelt seinen Drang wider, die eigene künstlerische Identität zu entwickeln und sich aus dem prominenten Schattendasein seiner Eltern zu lösen. Ob dieser individuelle Stil vom Publikum langfristig angenommen wird, bleibt abzuwarten. Seine Familie steht jedenfalls voller Stolz hinter ihm.

Getty Images Cruz Beckham im Oktober 2025

Getty Images Cruz Beckham und David Beckham in London im November 2024.

ActionPress / Laurent VU / SIPA Jackie Apostel und Cruz Beckham im März 2025