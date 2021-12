Sie machen kurz vor Jahresende ernst! Georgia May Foote wurde in der Rolle der Alison Simmons in der BBC-Dramaserie "Grange Hill" 2005 weltberühmt. Seitdem war die Britin in zahlreichen Serien wie "Coronation Street" oder "The Outpost" zu sehen. Doch nicht nur beruflich läuft es rund für die Schauspielerin: Denn mit dem Musiker Kris Evans scheint sie ihren Mr. Right gefunden zu haben. Jetzt wagen die zwei den nächsten Schritt: Georgia und Kris haben sich verlobt!

Auf Instagram teilte die brünette Beauty nun ein Bild, auf dem ihr Liebster und sie vor einem traumhaften Sonnenuntergang am Meer sitzen. Sie hält dabei ihre linke Hand hoch, an der deutlich ein Ring zu erkennen ist. "Ich werde bald Mrs. Evans sein, natürlich weine ich immer noch!", schrieb Georgia unter das Foto – und fügte eine süße Liebeserklärung hinzu: "Es ist mir eine Ehre, dass du mich ausgewählt hast."

Ihre Fans freuten sich überschwänglich über die schönen Neuigkeiten. "Oh wow, Glückwunsch euch beiden! Ihr seht wirklich toll aus", schrieb eine begeisterte Userin unter den Schnappschuss. Viele andere sendeten den Frischverlobten mit zahlreichen Herz-Emojis die besten Wünsche.

Getty Images Georgia May Foote im Mai 2019 in London

Instagram / georgiamay112 Geogia May Foote und Kris Evans im August 2021

Instagram / georgiamay112 Georgia May Foote im Dezember 2021

