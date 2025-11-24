Kate Winslet wäre König Charles beinahe halbnackt begegnet

Ihr erstes Treffen mit König Charles III. (77) wird Kate Winslet (50) wohl nie vergessen: Als die Schauspielerin 20 Jahre alt war, hätte sie Charles, der damals noch Prinz war, beinahe ihre Brustwarzen gezeigt! In der Talkshow "Jimmy Kimmel Live" erinnert sie sich etwas peinlich berührt an diesen Moment zurück. Anlass für diese Begegnung sei die Premiere von "Sinn und Sinnlichkeit" gewesen. Kate trug zu diesem Anlass ein schwarzes Spitzenoutfit, das durchscheinend war. Als die Schauspielerin sich dessen bewusst wurde, verfiel sie in Panik: "Brustwarzen, Brustwarzen, Brustwarzen, oh Gott!", soll der Titanic-Star in diesem Moment nur gedacht haben. Um den zukünftigen König nicht in Verlegenheit zu bringen, zog sich Kate einen Mantel über, ehe sie dem Prinzen mit "Eure Majestät" entgegentrat.

Später traf Kate den Monarchen erneut – diesmal gemeinsam mit Meryl Streep (76) und David Beckham (50) im St. James’s Palace, nachdem sie zur Botschafterin für The King’s Foundation ernannt worden war. Auch da war die Nervosität groß. "Meryl sagte: Meinst du, wir müssen knicksen? Und ich meinte: Natürlich müssen wir knicksen", berichtete Kate im Gespräch mit Jimmy Kimmel (58). Wie groß der Knicks sein sollte, wusste keine der beiden so genau. "Ich bin zuerst gegangen. Führung ist wichtig, und mir macht es nichts aus, wenn ich es falsch mache", sagte sie über den Moment. Doch Charles sei ein "sanfter, nahbarer Mensch", berichtet sie über ihren jüngsten Palast-Besuch.

Derzeit arbeitet Kate an ihrem Regiedebüt "Goodbye June", das sie in London mit einer Starbesetzung dreht: Dabei sind Andrea Riseborough (44), Toni Collette (53), Timothy Spall (68) und Dame Helen Mirren (80). "Ich wollte es nicht loslassen", erklärte sie Jimmy über den Schritt hinter die Kamera. Das Drehbuch stammt von ihrem Sohn Joe, der es mit 19 schrieb. Joe hat bereits mit seiner Mutter in "Lee" gespielt und war zuvor in "1917" zu sehen, den sein Vater Sam Mendes (60) inszenierte. Tochter Mia Threapleton (25) machte sich mit "I Am Ruth" einen Namen, in dem sie ebenfalls an Kates Seite stand. Über die Zusammenarbeit mit Joe sagte die dreifache Mutter: "Wir haben unterschiedliche Dinge übereinander gelernt. Wir haben nicht gestritten, und ich musste lernen, Dinge sensibel zu sagen, und er auch." Im Podcast "How To Fail" von Elizabeth Day hatte Kate zuvor erklärt, warum sie mit dem Regieführen so lange gezögert habe: Familie, Zeit und die große Verpflichtung. Wenn Kate nicht dreht, verbringt die Schauspielerin nämlich viel Zeit mit ihrer Familie – und behält offenbar auch bei königlichen Momenten ihren Humor.

Getty Images Kate Winslet, Schauspielerin

Royal Family / Millie Pilkington König Charles III., Portrait zum 77. Geburtstag

Getty Images Kate Winslet auf dem 20. Zurich Film Festival, Oktober 2024