"Grange Hill"-Star Georgia May Foote hat endlich geheiratet!

Endlich ist es vollbracht! Georgia May Foote (32) ist vor allem für ihre Rolle der Alison Simmons in der beliebten BBC-Dramaserie "Grange Hill" bekannt. Seit geraumer Zeit geht die Schauspielerin nun schon mit ihrem Partner Kris Evans durchs Leben. Vor knapp zwei Jahren machte der Musiker seiner Liebsten einen Antrag. Nun haben Georgia und Kris sich endlich das Jawort gegeben!

Auf Instagram teilt die 32-Jährige Clips von ihrem großen Tag. Dort schreitet sie unter anderem glücklich mit ihrem Liebsten durch die Reihen, nachdem sie sich das Jawort gegeben haben und hält fröhlich ihren Brautstrauß in die Luft. In einem weiteren Video schwingt die Britin mit ihrem Ehemann sowie einem Freund das Tanzbein und wirbelt über die Tanzfläche.

Auch die Nachricht um ihre Verlobung teilte Georgia in den sozialen Medien. Dort postete sie ein Bild, auf dem ihr Liebster und sie vor einem traumhaften Sonnenuntergang am Meer sitzen. Sie hält dabei ihre linke Hand hoch, an der deutlich ein Ring zu erkennen ist. "Ich werde bald Mrs. Evans sein, natürlich weine ich immer noch!", schrieb Georgia unter das Foto. Sie fügte noch liebevoll hinzu: "Es ist mir eine Ehre, dass du mich ausgewählt hast."

Instagram / mattyatkin Kris Evans und Georgia May Foote bei ihrer Hochzeit 2023

Getty Images Georgia May Foote bei den National Television Awards 2020

Instagram / georgiamay112 Georgia May Foote und Kris Evans im Dezember 2021

