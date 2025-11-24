Hier hatten Roland Trettl und Miriam Höller ihr erstes Date

Roland Trettl (54) und Miriam Höller (38) lassen ihre Fans an einem sehr persönlichen Moment teilhaben: Die beiden erzählen, wo ihr erstes Date stattfand und wie es sich angefühlt hat. "Im Restaurant natürlich. Also, blöd wäre ich, wenn ich allen Leuten empfehle, dass sie sich doch das erste Mal in einem Restaurant daten sollten...", verrät Roland gegenüber RTL. Während er das Rendezvous sofort als Date verstand, war sie zunächst unsicher, was dieses Zusammensein bedeutete.

Die Wege von Roland und Miriam kreuzten sich bereits viele Jahre zuvor. Sie kannten sich rund 15 Jahre, bevor es zwischen ihnen wirklich funkte. Miriams damaliger Partner verunglückte 2016 tödlich – er war zudem ein guter Freund von Roland. Nach dieser Zäsur verloren sich die beiden eine Zeit lang aus den Augen, begegneten sich dann aber nach Jahren wieder. Es folgten mehrere Treffen, bei denen sie sich neu entdeckten – und nach dem dritten Date wurde Miriam klar, welche Gefühle sie für Roland entwickelt hatte. Anfang 2025 machten sie ihre Beziehung schließlich offiziell.

In einem Interview mit dem Magazin Bunte schwärmte der TV-Koch von seiner Partnerin: "Miriam ist eine Frau, zu der ich nur aufschauen kann. Ich habe einen Riesenrespekt vor ihr, wie sie ihr Schicksal immer wieder in die Hand nimmt, mit einer unglaublichen Energie und Resilienz weitermacht, andere motiviert und dabei so positiv bleibt." Für Roland war klar, dass ihre Beziehung etwas ganz Besonderes war. "Ich liebe die Freiheit, wobei ich in einer Beziehung der loyalste und treueste Mensch bin", betonte er und verglich sich selbst mit einem Adler, der Freiheit liebt und Verantwortung übernimmt.

Getty Images Roland Trettl und Miriam Höller, September 2025

Instagram / roland_trettl Miriam Höller und Roland Trettl

Instagram / miriamhoeller Roland Trettl und Miriam Höller im Januar 2025