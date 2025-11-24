Deutscher Schauspieler Udo Kier ist mit 81 Jahren verstorben

Der deutsche Schauspieler Udo Kier (81) ist am Sonntagmorgen verstorben. Dies bestätigte sein langjähriger Partner, der Künstler Delbert McBride, jetzt gegenüber Variety. Udo prägte über sechs Jahrzehnte hinweg das Arthouse-Kino und etablierte sich in mehr als 200 Filmprojekten als charakterstarker Schauspieler, der für mutige und avantgardistische Rollen bekannt war. Zu seinen gefeierten Filmen gehörten unter anderem das Drama "Melancholia" von Lars von Trier (69), mit dem er mehrfach zusammenarbeitete, sowie "My Own Private Idaho" von Gus Van Sant (73). Kultstatus erlangte er in den 1970er-Jahren mit den Andy-Warhol-Produktionen "Flesh for Frankenstein" und "Blood for Dracula".

Udo, der 1944 in Köln geboren wurde, hatte eine bewegte Karriere, die ihn von Deutschland nach London und schließlich in die ganze Welt führte. Bereits mit 18 Jahren zog er nach England, lernte Englisch und debütierte kurz darauf in dem Film "Road to Saint Tropez". Seine Zusammenarbeit mit Filmemachern wie Paul Morrissey, Rainer Werner Fassbinder (†37) und Lars von Trier machte ihn zu einem Fixstern der internationalen Filmkunst. Bis zuletzt bewies er seine Vielseitigkeit und war unter anderem in den gefeierten brasilianischen Produktionen "Bacurau" und "The Secret Agent" zu sehen, für die er auch jüngst noch große Anerkennung erfuhr.

In Interviews sprach er oft über seinen schwierigen Start ins Leben. Aufgewachsen in ärmlichen Verhältnissen in Köln, träumte er bereits als junger Mann davon, seiner Herkunft zu entkommen. "Meine einzige Absicht war es, aus dem Elend herauszukommen, in das ich hineingeboren wurde", erklärte er laut Entertainment Weekly 2002. Trotz Erfolgen auf der ganzen Welt blieb er stets seiner Leidenschaft für außergewöhnliche und herausfordernde Rollen treu. Privat teilte Udo sein Leben mit seinem Partner Delbert, der ihn in seinen letzten Jahren begleitete. Das Vermächtnis des Schauspielers als Ikone des Arthouse-Kinos wird in der Filmwelt noch lange nachhallen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Udo Kier bei den Palm Springs International Film Awards, Januar 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Udo Kier erhält den International Actors Award beim Film Festival Köln, Oktober 2024

Anzeige Anzeige