Travis Kelce über Karriereende: So steht er wirklich dazu

Travis Kelce (36), der Star-Tight-End der Kansas City Chiefs, hat sich kürzlich zu seiner Zukunft in der NFL geäußert. Der 36-jährige Sportler erklärte bei einer Pressekonferenz am 21. November, dass er sich erst nach Ende der aktuellen Saison Gedanken über einen möglichen Rücktritt machen werde. "Ich will den Chiefs die Möglichkeit geben, zu entscheiden, ob sie mich zurückhaben wollen, und umgekehrt", sagte er dabei laut People. Nachdem sein Bruder Jason Kelce (38), einst Spieler der Philadelphia Eagles, im März 2024 seine Karriere beendet hatte, habe er aus dessen Erfahrung einiges gelernt. Noch sei aber nichts entschieden.

Travis möchte sicherstellen, dass sein Team - unabhängig von seiner Entscheidung - gut für die nächste Saison vorbereitet ist. Er plant, vor wichtigen Terminen wie dem NFL Draft und der Free Agency eine klare Ansage zu machen, um den Chiefs ausreichend Zeit zu geben, ihre Planungen anzupassen. Trotz der aktuellen Herausforderungen, die sein Team mit einer ausgeglichenen Bilanz von 5-5 bewältigen muss, genießt er die enge Verbundenheit im Kader. "Die Chemie in diesem Team ist das Beste, was ich seit Langem erleben durfte", erklärte er bei einer der Medienrunden. Nebenbei schrieb er beim Spiel gegen die Denver Broncos am 16. November Geschichte, als er einen Franchise-Rekord für Touchdown-Punkte aufstellte – doch das war für ihn angesichts der Niederlage nebensächlich.

Privat macht Travis oft Schlagzeilen, nicht zuletzt durch seine Beziehung zu Taylor Swift (35). Gemeinsam mit der Sängerin inspirierte er das Cambridge Dictionary, das sie als "Wort des Jahres 2025" auswählte. Die beiden sind regelmäßig in den Medien präsent und faszinieren Fans rund um den Globus mit ihrem Glamour. Dennoch bleibt Travis' Fokus aktuell auf dem Spielfeld. Sein Bruder Jason, ein weiterer wichtiger Fixpunkt in seinem Leben, beschrieb den Übergang vom aktiven Profisport als emotional und aufschlussreich – und möglicherweise steht Travis bald vor einem ähnlichen Kapitel seiner bemerkenswerten Karriere.

Anzeige Anzeige

Getty Images Travis Kelce, NFL-Spieler, August 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Travis Kelce, August 2025

Anzeige Anzeige

IMAGO / ZUMA Press Travis Kelce und Taylor Swift, August 2025