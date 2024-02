Südkoreas Filmstar Lee Seung Gi ist erstes Mal Papa geworden

Von nun an verbringen sie ihr Leben zu dritt! Die koreanischen Superstars Lee Da-in und Lee Seung Gi gehen seit 2020 gemeinsam durchs Leben – die beiden Schauspieler sind sogar schon miteinander verheiratet. Im vergangenen November verkündete das Ehepaar dann die glückliche Nachricht, ihr erstes gemeinsames Kind zu erwarten. Und nun hat das lange Warten ein Ende: Das Baby von Lee ist nun auf der Welt!

Laut Allkpop sind der "The Princess and the Matchmaker"-Darsteller und seine 31-jährige Gattin jetzt frisch gebackene Eltern einer kleinen Tochter. Diese erfreulichen Baby-News sei laut dem Newsportal von den Agenturen der ostasiatischen Berühmtheiten bestätigt worden. Lee und seine Partnerin haben sich zu den Neuigkeiten bisher aber noch nicht geäußert.

Für beiden Turteltauben ist es der erste Nachwuchs. Auf welchen Namen das kleine Mädchen der frisch gebackenen Eltern hört, bleibt bisher privat. Mal schauen, wann und ob das Ehepaar bald weitere Einblicke in das neue Leben zu dritt teilen wird.

