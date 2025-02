Zum 1. Geburtstag: Lee Seung Gi teilt Fotos seiner Tochter

Lee Seung Gi und seine Ehefrau Lee Da-in haben erstmals ein Foto ihrer Tochter geteilt, die kürzlich ihren ersten Geburtstag feierte. Am 5. Februar postete die stolze Mama auf ihrem offiziellen Instagram-Account einen emotionalen Beitrag, in dem sie ihrer "kleinen Engelsprinzessin" alles Gute wünschte: "Danke, dass du mir ein Jahr voller unendlicher Freude geschenkt hast." Das dazu veröffentlichte Bild zeigt Lee Seung Gi wie er seine Tochter liebevoll im Arm hält und als stolzer Vater in die Kamera lächelt.

Die Beziehung der beiden Stars wurde erstmals im Mai 2021 öffentlich bestätigt. Im April 2023 gaben sie sich schließlich das Jawort – im Februar des folgenden Jahres erblickte ihre Tochter das Licht der Welt. Der neue Beitrag auf Da-ins Social-Media-Kanal ist das erste Update seit zehn Monaten. Zuvor hatte sie im April 2023 ein Bild anlässlich ihres Hochzeitstags veröffentlicht. Das Paar genießt seine Privatsphäre und hatte sich bisher zurückhaltend gezeigt, was Einblicke ins Familienleben angeht.

Da-in ist die Tochter der bekannten Schauspielerin Kyeon Mi-ri und steht selbst seit Jahren im Rampenlicht. Dennoch hält sie ihr Privatleben weitgehend unter Verschluss, insbesondere seit ihrer Hochzeit mit Seung-gi. Das Paar engagiert sich auch für wohltätige Zwecke: Direkt nach ihrer Hochzeit spendeten sie beeindruckende 73.000 Euro an das Koreanische Rote Kreuz, um hilfsbedürftigen Familien und Opfern des verheerenden Gangneung-Waldbrandes beizustehen. Seung-gi, bekannt durch zahlreiche Film- und Fernsehrollen, hat in Interviews in der Vergangenheit immer wieder betont, wie wichtig ihm Familie und Zusammenhalt sind.

Instagram / xx_dain Lee Seung Gi mit seiner Tochter

Instagram / xx__dain Lee Seung Gi und Lee Da-in, Oktober 2020

