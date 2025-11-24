Vogue Williams und Spencers Ehe ist "glücklich" & "stabil"

Nachdem in den letzten Monaten immer wieder Gerüchte um eine mögliche Ehekrise kursierten, ließ Vogue Williams (40) nun in einem Interview mit The Sun keinen Raum für Spekulationen. Die Moderatorin stellte klar: "Wir sind glücklich, unsere Beziehung ist stabil." Trennungsgerüchte hatten erstmals im Juni 2023 an Fahrt aufgenommen. Der Grund: Die 40-Jährige und ihr Mann Spencer Matthews (37) hatten damals ihren fünften Hochzeitstag nicht öffentlich gefeiert. Verstärkte Diskussionen löste zudem seine Entscheidung aus, den gemeinsamen Podcast "Spencer & Vogue" zu verlassen, um sich anderen Projekten zu widmen.

Vogue erklärte, dass die Spekulationen ihr und insbesondere den drei Kindern zu schaffen machten. Für sie sei klar, dass nur ihre eigene Wahrheit zähle, auch wenn es enttäuschend sei, immer wieder mit diesen Anschuldigungen konfrontiert zu werden. Bereits über Instagram betonte sie mit einem Augenzwinkern, dass sich niemand Sorgen machen müsse. "Spen und ich sind NICHT getrennt!", schrieb sie und ergänzte, dass sie sich wünsche, solche Falschmeldungen würden aufhören, um ihre Kinder vor Gerede auf dem Schulhof zu schützen.

Dass die beiden beruflich getrennte Wege gehen, wurde erst vor wenigen Tagen öffentlich. Besonders deutlich wurde das durch Spencers Entscheidung, seine bisherige Agentur Money Management zu verlassen und sich dem bekannten Managementunternehmen YMU anzuschließen, wie Daily Mail berichtete. Während die Moderatorin derzeit als Kandidatin bei "I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here!" in Australien antritt, widmet sich der Reality-TV-Star seinem sportlichen Großprojekt "Project Se7en" in Südafrika. Er verzichtet dadurch jedoch darauf, am Ende der Show persönlich vor Ort zu sein, um seine Frau zu unterstützen.

Getty Images Vogue Williams und Spencer Matthews bei den Pride Of Britain Awards 2021

Instagram / voguewilliams Vogue Williams und Spencer Matthews mit ihren Kindern, Dezember 2023

Instagram / spencermatthews Vogue Williams und Spencer Matthews im Mai 2023