Yerin Ha hatte nach "Bridgerton"-Intimszene Nesselsucht

Yerin Ha (30) hat während der Dreharbeiten zur vierten Staffel von Bridgerton eine schmerzhafte Erfahrung gemacht. Die Schauspielerin entwickelte nach einer heißen Badewannenszene mit ihrem Co-Star Luke Thompson (37) eine Hautirritation. "Es gibt eine Szene, in der wir in einer Badewanne sind, und ich habe meinen ganzen Körper mit Babypuder eingepudert, weil mir gesagt wurde, dass es helfen würde, meine Haut zu trocknen, um die Intimkleidung mit dem Tape anzubringen", erklärte Yerin jetzt bei ihrem Auftritt in der Radiosendung Capital Breakfast. Am Tag nach den Aufnahmen in der Badewanne hatte sie Nesselsucht am ganzen Körper bekommen und litt an Follikulitis, einer entzündlichen Hauterkrankung, für die sie Kortisoncreme benötigte.

Die 28-Jährige macht sich selbst für die Reaktion verantwortlich und vermutet, dass es an einer Kombination aus Babypuder und dem Badewasser lag. Während Luke verriet, dass die beiden für die Szene ganze sieben Stunden in der Badewanne saßen, betonte Yerin, dass ihr Co-Star keine solche Reaktion zeigte. "Ich bin ein sensibler Typ", fügte die Darstellerin hinzu. Luke und Yerin spielen in der Netflix-Serie das Liebespaar Benedict Bridgerton und Sophie Baek und mussten für mehrere intime Szenen vor die Kamera treten.

Die gesundheitlichen Probleme am Set beschränkten sich jedoch nicht nur auf diese eine Szene. Wie Luke im Januar gegenüber E! News erzählte, wurden beide während der Dreharbeiten mehrfach krank, allerdings bei unterschiedlichen Szenen. Yerin erklärte, dass dies zeige, wie sehr sie mental geschwächt und nervös gewesen seien. Die Geschichte von Benedict und Sophie, einer Bediensteten, steht in der vierten Staffel der Shonda Rhimes (56)-Serie im Mittelpunkt. Trotz der körperlichen Strapazen betonte Luke, dass die intimen Szenen bei "Bridgerton" immer eine tiefere Bedeutung hätten und nicht nur um ihrer selbst willen gedreht würden. Die Treppenhausszene etwa sei eine brillante Metapher für das Aufeinandertreffen der beiden unterschiedlichen gesellschaftlichen Klassen gewesen.

Getty Images Yerin Ha, Schauspielerin

Netflix / Liam Daniel Sophie Baek (Yerin Ha) und Benedict Bridgerton (Luke Thompson) in der vierten "Bridgerton"-Staffel

Getty Images Yerin Ha und Luke Thompson, Januar 2026