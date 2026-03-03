Darum blockierte TikTok-Star Charli D'Amelio ihre Eltern

Charli D'Amelio (21) hat ihre Familie offenbar komplett aus ihrem Leben verbannt. Die TikTok-Ikone hat ihre Eltern Marc und Heidi sowie ihre Schwester Dixie (24) auf Social Media blockiert und jeden Kontakt abgebrochen. Wie die Daily Mail berichtet, ist Charli mittlerweile nach New York gezogen, hat sich von der Influencer-Maschinerie distanziert und konzentriert sich nun auf Broadway-Projekte und kreative Arbeit abseits der sozialen Medien. Grund für den drastischen Schritt soll das Verhalten ihrer Eltern sein, die laut einem Insider zunehmend ruhmsüchtig geworden seien. "Ihre Eltern haben sie wie eine Melkkuh behandelt. Das ist ein Teenager, der von ihren bereits wohlhabenden Eltern für Geld ausgenutzt wurde, was dazu führte, dass sie aggressiv sexualisiert wurde", erklärt die Quelle gegenüber dem britischen Blatt.

Die Probleme innerhalb der Familie D'Amelio wurden bereits 2021 in der Reality-Show "The D'Amelio Show" deutlich, die für den Streamingdienst Hulu gedreht wurde. Charli war dort häufig weinend und überfordert zu sehen, sprach offen über Panikattacken und den enormen Druck, unter dem sie stand. Besonders belastend: Sie fühlte sich nicht nur für sich selbst, sondern für ihre gesamte Familie und deren Angestellte verantwortlich. "Wenn ich aufhören wollte, hätten sie keinen Job mehr. Das ist viel Last für eine Person", sagte sie damals. Ein Insider berichtet nun, dass Charlis Eltern ständig versucht hätten, sie zu Dingen zu drängen, die sie nicht wollte, nur um mehr Geld und Aufmerksamkeit zu generieren. "Sie wirkten sehr toxisch", so die Quelle. Als Charli aufhörte, die Familienunternehmen auf ihren Kanälen zu bewerben, um eigene Träume zu verfolgen, hätten ihre Eltern beschlossen, sie nicht mehr zu unterstützen.

Charli wurde mit nur 15 Jahren zum ersten echten Megastar auf TikTok, nachdem sie 2019 begonnen hatte, Tanzvideos auf der damals noch jungen Plattform zu posten. Bis 2021 verdiente sie schätzungsweise 15 Millionen Euro im Jahr und war damit die bestbezahlte TikTok-Persönlichkeit der Welt. Auch ihre Mutter Heidi baute sich eine eigene Karriere als Influencerin auf, Papa Marc managte die wachsenden Geschäfte der Familie. 2022 traten Charli und ihre Mutter sogar gemeinsam in der Show Dancing with the Stars an, was die Spannungen zwischen ihnen verstärkt haben soll, besonders als Charli die Show gewann. Mittlerweile hat sich Charli von TikTok weitgehend zurückgezogen, ihr letztes Video postete sie im November als Werbung für Prada.

Anzeige Anzeige

Instagram / charlidamelio Charli D'Amelio in ihrem "& Juliet"-Kostüm

Anzeige Anzeige

Getty Images Heidi, Charli, Marc und Dixie D'Amelio, Juli 2021

Anzeige Anzeige

Getty Images Dixie und Charlie D'Amelio, September 2023