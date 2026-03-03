Jason Momoa und Dave Bautista: Knallhartes Duo kehrt zurück

Jason Momoa (46) und Dave Bautista (57) könnten schon bald wieder gemeinsam vor der Kamera stehen. Regisseur Angel Manuel Soto hat bereits konkrete Ideen für eine Fortsetzung von "The Wrecking Crew", wie er jetzt in einem Interview mit seinem Regisseur-Kollegen Andy Muschietti (52) für The Hollywood Reporter verriet. Der Actionfilm mit den beiden Schauspielern als ungleiches Brüderpaar war direkt zum Streamingstart in 40 Ländern auf Platz eins geschossen und hatte das Publikum mit einer Mischung aus Action und Humor überzeugt. Für Angel scheint eine Fortsetzung damit nur eine Frage der Zeit zu sein, denn der erste Teil liefert bereits genügend Ansatzpunkte für weitere Abenteuer der beiden Brüder.

Der Regisseur hat dabei zwei mögliche Handlungsstränge im Kopf, die sich für "The Wrecking Crew 2" anbieten würden. Am Ende des ersten Films erfährt Jonny, gespielt von Jason, den Namen des Mannes, der seine Mutter getötet hat, zündet den Zettel aber an. "Wenn ein Mörder auf freiem Fuß ist, lassen sie das dann wirklich auf sich beruhen? Ich denke, das wäre ein guter Anfang für einen zweiten Film", erklärte Angel. Zudem biete die Tatsache, dass der getötete Yakuza Nakamura nicht der Boss, sondern der Sohn von jemandem sei, reichlich Stoff für eine Fortsetzung. Die Brüder könnten also entweder selbst auf Jagd nach dem Mörder gehen oder von den Schergen eines mächtigen Yakuza-Bosses verfolgt werden.

Jason und Dave hatten sich am Set von "The Wrecking Crew" als perfektes Duo erwiesen und zeigten eine besondere Chemie vor der Kamera. Bei der Premiere des Films fehlte Dave allerdings, weshalb Jason ihn kurzerhand als lebensgroßen Pappaufsteller mit auf den roten Teppich brachte. Der Film orientierte sich dabei bewusst an klassischen Buddy-Cop-Filmen wie "Lethal Weapon - Zwei stahlharte Profis", wie Angel betonte. "Der Film ruht auf den Schultern von 'Lethal Weapon'. Er ruht auf den Schultern all jener Buddy-Cop-Filme, mit denen wir aufgewachsen sind", sagte der Regisseur.

Getty Images Jason Momoa und Dave Bautista bei der UK-Spezialvorführung von "The Wrecking Crew" in London

Getty Images Andy Muschietti in Santa Monica, April 2025

Getty Images Jacob Batalon, Jason Momoa und Morena Baccarin bei der New-York-Premiere von "The Wrecking Crew", Januar 2026