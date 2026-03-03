Christina Applegate: MS, Gewichtskrise und innere Stärke

Christina Applegate (54) spricht in ihrem neuen Memoir "You With the Sad Eyes" offen über ihren Kampf mit Multipler Sklerose und Körperdysmorphie. Die Schauspielerin, die 2021 die Diagnose MS erhielt, gesteht darin, dass ihr Gewicht sie zeitweise mehr belastet habe als die Krankheit selbst. Nach der Diagnose musste Christina 15 Stunden lang Steroid-Injektionen über sich ergehen lassen und nahm dabei rund 18 Kilogramm zu. Zwei Jahre später, als sie ihren Stern auf dem Hollywood Walk of Fame erhielt, habe sie sich selbst nicht mehr wiedererkannt – nicht nur wegen der Medikamente, sondern auch wegen der Auswirkungen der Krankheit auf ihren Körper.

Die Schauspielerin schildert, wie demütigend und schrecklich es für sie war, in diesem Zustand gesehen zu werden. "Manchmal hat mich das Gewicht mehr gestört als die Krankheit", gesteht Christina. Ein Jahr lang habe sie nicht in den Spiegel geschaut. Später wurde sie aufgrund von Magenproblemen auf eine Flüssigdiät gesetzt, woraufhin sie innerhalb von sieben Monaten mehr als 22 Kilogramm verlor, wie Daily Mail berichtet. Die 54-Jährige beschreibt auch einen prägenden Moment im Jahr 2000, als sie sich entschied, Käse zu ihrem Salat zu essen – ein kleiner Schritt, der ihre Beziehung zum Essen grundlegend veränderte. Früher sei sie Konfektionsgröße null gewesen und habe ausgesehen wie ein Knochen, sei aber nie zufrieden mit ihrem Körper gewesen.

Christina hatte bereits in der Vergangenheit in ihrem gemeinsamen Podcast "MeSsy" mit Jamie-Lynn Sigler (44) über die körperlichen Veränderungen durch MS gesprochen. Nun erklärt sie in ihrem Memoir, dass ihre Beine heute so dünn seien wie nie zuvor, aber ohne Muskeln, was ihre Knochen bei einem Sturz ungeschützt lasse. Trotzdem höre sie noch immer diese kleine Stimme in ihrem Kopf, die ihr sage, sie sei "wirklich dünn" und habe "die Beine, die sie schon immer wollte". "Das ist die Krankheit. Aber sie wird nicht gewinnen", schließt die Schauspielerin ab. Christina, die durch ihre Rolle als Kelly Bundy in der Fox-Sitcom "Eine schrecklich nette Familie" bekannt wurde, hat neben der MS bereits andere gesundheitliche Herausforderungen gemeistert, darunter eine Brustkrebserkrankung im Frühstadium im Jahr 2008.

Getty Images Christina Applegate im Januar 2023

Getty Images Christina Applegate, Schauspielerin

Getty Images Christina Applegate, Schauspielerin