Barbra Streisands Hommage an Jennifer Anistons Liebesglück

Jennifer Aniston (57) hat kürzlich ihren 57. Geburtstag gefeiert und erhielt eine besonders herzliche Gratulation von Barbra Streisand (83). Die Sängerin teilte am Mittwoch auf Instagram ein Throwback-Foto von sich und Jennifer, das bei den Screen Actors Guild Awards im Jahr 2024 entstanden war. Zu dem Bild schrieb Barbra laut dem Magazin People: "Liebe Jen, ich wünsche dir einen glücklichen verspäteten Geburtstag. Ich bin so froh, dass du jetzt glücklich bist! Liebe Grüße, Barbra." Mit ihren Worten spielte die Entertainerin offenbar auf Jennifers neue Beziehung zu dem Lebenscoach Jim Curtis an, die in den vergangenen Monaten immer ernster zu werden scheint.

Die Beziehung zwischen Jennifer und Jim hat inzwischen einen neuen Meilenstein erreicht. Erst kürzlich wurden die beiden dabei gesichtet, wie sie gemeinsam eine Wohnung in New Yorks Upper East Side besichtigten. Jim hat zudem seine eigene Immobilie in Manhattan für 1,5 Millionen Dollar (umgerechnet 1.273.669 Euro) zum Verkauf angeboten, was darauf hindeutet, dass das Paar einen gemeinsamen Umzug plant. Zuvor feierten die Schauspielerin und der 50-Jährige bereits ihren ersten Valentinstag zusammen, den Jennifer mit einem Instagram-Foto von Süßigkeiten dokumentierte, auf dem Jim im Hintergrund zu sehen war. Im November machte das Paar seine Beziehung offiziell auf Social Media publik.

Jennifer und Jim hatten sich durch gemeinsame Freunde kennengelernt, wie der Lebenscoach in der Today Show verriet. Die Schauspielerin folgte ihm bereits seit fast zwei Jahren auf Social Media, bevor die beiden im vergangenen Jahr am Wochenende des vierten Juli erstmals gemeinsam auf Mallorca gesichtet wurden. Jim beschreibt sich selbst als transformationaler Coach und Hypnotherapeut. In einem Interview mit dem Magazin Elle schwärmte Jennifer im November von ihrem Partner: "Er ist sehr besonders, sehr normal und sehr freundlich und möchte Menschen helfen, zu heilen, ihr Trauma und ihre Stagnation zu durchbrechen und Klarheit zu finden. Es ist eine schöne Sache, sein Leben dem zu widmen." Jennifer war zuvor mit Brad Pitt (62) von 2000 bis 2005 und mit Justin Theroux von 2011 bis 2017 verheiratet.

Getty Images Barbra Streisand bei den 30. Screen Actors Guild Awards in Los Angeles

Getty Images Jennifer Aniston neben Jim Curtis bei ELLEs Women in Hollywood Celebration 2025 in Los Angeles

Instagram / jenniferaniston Jennifer Aniston mit ihrem Partner Jim Curtis

