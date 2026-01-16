Vicky Kaushal veränderte sich seit Hochzeit mit Katrina Kaif

Bollywood-Traumpaar Vicky Kaushal und Katrina Kaif (42) schwelgen im Familienglück: Ende 2025 begrüßten sie ihren ersten gemeinsamen Sohn. In einem Interview mit GQ India sprach Vicky jetzt offen über die Veränderungen, die die Ehe mit der beliebten Schauspielerin mit sich gebracht hat. "Katrina hat mich reifer und geduldiger gemacht", verriet der frischgebackene Vater. Mit ihr habe sich sein Leben in den vergangenen zweieinhalb Jahren stärker verändert als in den 33 Jahren zuvor. Kleine Diskussionen – etwa über Essensbestellungen oder Urlaubsziele – meistern die beiden Schauspieler immer wieder als Team, obwohl sie in vielen Punkten sehr unterschiedlich sind. "Ich bin der Sturkopf, Katrina ist die Emotionale", erklärte er.

Für Vicky ist die Ehe jedoch nicht nur eine persönliche Weiterentwicklung, sondern vor allem ein emotionaler Anker. Er beschreibt das Verliebtsein in seine Frau mit einer poetischen Metapher: "Stell dir vor, es ist dein freier Tag, draußen regnet es, und eine wunderschöne Ruhe legt sich über alles. Es gibt nichts, wovor du Angst hast oder was du bereust – es gibt nur das Hier und Jetzt. Genau so fühlt es sich an, bei Katrina zu sein." Bereits seit ihrer Anfangszeit als Paar habe er gespürt, dass sie sein Zuhause sei. Auch heute, Jahre nach der Hochzeit, empfinde er diese tiefe Verbundenheit noch genauso. "Ich war nie jemand, der besonders romantisch war, aber sie hat das in mir geweckt", gestand er.

Auch über ihre gemeinsame Geschichte spricht Vicky offen. Die beiden lernten sich erstmals bei einer Preisverleihung kennen, richtig ins Rollen kam die Romanze aber, als Katrina in der Talkshow "Koffee With Karan" sagte, sie würde "mit Vicky Kaushal auf der Leinwand gut aussehen". Aus dem lockeren Kommentar wurde Realität: Die beiden dateten im Geheimen, hielten ihre Beziehung aus der Öffentlichkeit heraus und gaben ihr Glück erst mit der märchenhaften Hochzeit in Rajasthan preis. Heute erinnert sich Vicky daran, wie intensiv die ersten Treffen waren und wie sehr sich dieses Gefühl gehalten hat: Von den "aufregenden ersten Dates" bis heute, zweieinhalb Jahre nach der Trauung, habe sich für ihn nichts geändert, sagt er gegenüber GQ India.

Imago Katrina Kaif und Vicky Kaushal in Mumbai, Juli 2024

Getty Images Katrina Kaif und Vicky Kaushal, Juli 2023

Getty Images Katrina Kaif bei der Vorführung von "Tiger 3" in Mumbai, 17. November 2023