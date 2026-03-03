VOX zeigt Heino-Doku: Einblicke in Karriere und Kontroversen

Heino (87) ist längst keine gewöhnliche Erscheinung im deutschen Showgeschäft mehr, sondern eine Institution. Nun nimmt sich VOX ausgiebig Zeit, um dem Mann hinter der unverkennbaren dunklen Sonnenbrille und der blonden Haarpracht auf den Grund zu gehen. Unter dem Titel "Heino – Karamba, Karacho, Kult!" strahlt der Kölner Privatsender eine vierteilige Dokumentationsreihe aus, die den Schlagersänger über eine Karrierespanne von nahezu sieben Jahrzehnten hinweg beleuchtet. Dabei geht es nicht nur um die öffentliche Kunstfigur, die Millionen von Menschen kennen, sondern ausdrücklich auch um den Menschen dahinter – eine Seite, die laut Sender bislang weitgehend im Verborgenen geblieben ist. Immerhin hat Heino in seiner Laufbahn über 55 Millionen Tonträger verkauft und zählt damit zu den meistverkauften deutschen Musikern überhaupt.

Den Auftakt macht VOX am Dienstag, dem 31. März, um 20:15 Uhr mit einem Doppelpack. Ein zweites Doppelpack folgt dann am 7. April. Wer nicht so lange warten möchte: Auf RTL+ ist die erste Folge bereits ab dem 13. März abrufbar, die restlichen drei Episoden ab dem 24. März. VOX hat den Sänger eigenen Angaben zufolge bereits seit fünf Jahren mit der Kamera begleitet – eine ungewöhnlich lange Vorbereitungszeit, die entsprechend breites Material liefert. Die Dreharbeiten führten das Team an Orte rund um den Globus: New York, Paris, Rom, Kitzbühel, Mallorca, Düsseldorf, Dresden und Bad Oeynhausen stehen stellvertretend für eine Route, die Heinos Vielseitigkeit widerspiegelt. Ergänzt wird das Filmmaterial durch einen bemerkenswerten Privatfundus – über 100.000 Fotos und Videoaufnahmen aus dem persönlichen Archiv Heinos und seines langjährigen Managers und Freundes Helmut Werner (41). Daneben kommen laut fernsehserien.de zahlreiche weitere Personen aus Heinos Umfeld zu Wort: Schauspieler Dieter Hallervorden (90), Schlagerkollege Peter Orloff (81), Metal-Ikone Doro Pesch und Politiker Gregor Gysi (78) gehören ebenso dazu wie Heinos Schwester.

Heinos Beliebtheit ist ungebrochen: Ob beim Elektrofestival Parookaville vor rund 40.000 Besuchern, im Bierkönig auf Mallorca oder bei einem klassischen Kirchenkonzert in der Dresdner Kreuzkirche – er bespielt heute noch die unterschiedlichsten Bühnen. Doch abseits dieser beeindruckenden Bilanz hat Heino in den vergangenen Jahren auch immer wieder für Diskussionen gesorgt. Kritiker werfen ihm und seinem Manager rechtspopulistische Aussagen vor. Heino selbst sagte einmal im Interview mit klatsch-tratsch.de: "Ich hatte immer viele Fans, aber auch viele Neider, weil ich provoziert habe. Aber wenn man keine Neider hat, ist man auch kein Star."

Getty Images Heino, Sänger

IMAGO / Eventpress Heino und Dieter Hallervorden, 2025

Instagram / micaela.schaefer.official Micaela Schäfer und Heino, Mai 2025