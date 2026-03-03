Verhaftungs-Clip: Justin Timberlake klagt gegen Herausgabe

Justin Timberlake (45) will die Veröffentlichung der Bodycam-Aufnahmen seiner Festnahme wegen Trunkenheit am Steuer im vergangenen Jahr unbedingt verhindern. Der Sänger hat nun die Stadt Sag Harbor auf Long Island verklagt, wie aus Gerichtsdokumenten hervorgeht, die dem Portal Page Six vorliegen. Justin fordert vor dem Supreme Court in Suffolk County eine gerichtliche Anordnung, die die Herausgabe des Videos stoppt. Die Aufnahmen, die während seiner Verhaftung im Juni 2024 von Polizisten aufgezeichnet wurden, sind derzeit Gegenstand mehrerer Anfragen von Medienvertretern, die das Material über das Freedom of Information Act einfordern wollen. Laut der Klage zeigen die Videos den 45-Jährigen "in einem äußerst verletzlichen Zustand während einer Begegnung mit den Strafverfolgungsbehörden am Straßenrand".

Justins Anwalt Michael Del Piano argumentiert in den Unterlagen, dass die Bodycam-Aufnahmen "intime Details" des Erscheinungsbildes, des Verhaltens, der Sprache und des Gesamtverhaltens seines Mandanten während des Nüchternheitstests, der Festnahme und der Inhaftierung zeigen. Die Veröffentlichung würde dem Sänger "schweren und irreparablen Schaden" in persönlicher und beruflicher Hinsicht zufügen und ihn "öffentlichem Spott und Belästigung" aussetzen, so der Anwalt. Zudem diene die Veröffentlichung des Videomaterials "keinem legitimen öffentlichen Interesse" und stelle eine "ungerechtfertigte Verletzung" der Privatsphäre des Popstars dar.

Die Festnahme ereignete sich im Juni 2024, nachdem Justin angeblich ein Stoppschild überfahren und zwischen den Fahrspuren geschwankt hatte, als er nach einem Abend mit Freunden in seinem BMW unterwegs war. Obwohl der "Cry Me a River"-Interpret beteuerte, nur einen Martini getrunken zu haben, bestand er die Nüchternheitstests nicht. In der Folge einigte er sich auf einen Deal und bekannte sich schuldig, mit verminderter Fahrtüchtigkeit gefahren zu sein – eine geringere und nicht strafrechtliche Anklage. Justin musste 25 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten, eine Geldstrafe zahlen und sein Führerschein wurde für 90 Tage in New York ausgesetzt. Während der Bezirksstaatsanwalt von Suffolk County zunächst angekündigt hatte, dass die Bodycam-Aufnahmen versiegelt bleiben sollten, versuchen Medien weiterhin, Zugang zu dem Material zu erhalten.

Imago Justin Timberlakes Polizeifoto nach seiner Festnahme in Sag Harbor wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss

Imago Justin Timberlake spricht nach einer Gerichtsanhörung in Sag Harbor zu den Medien im September 2024

Getty Images Justin Timberlake performt bei den Recording Academy Honors 2026 in Los Angeles, 29. Januar 2026