Fan-Gerüchte: Cillian Murphy spielt nicht Voldemort in Serie

Oscar-Preisträger Cillian Murphy (49) macht den Fans eine klare Ansage: Der irische Schauspieler wird nicht als Voldemort in der geplanten Harry Potter-Serie von HBO, die vermutlich 2027 Premiere feiern wird, zu sehen sein. Seit Monaten brodelten im Netz die Spekulationen. Nun stellte Cillian in einem Gespräch mit der britischen Zeitung The Times unmissverständlich klar, dass an den Gerüchten nichts dran ist. "Ich bin kategorisch nicht dabei. Könnt ihr das zur Überschrift machen?", bat der "Oppenheimer"-Star das Blatt. Die drei Hauptrollen in der neuen Serie gehen unterdessen an absolute Newcomer: Dominic McLaughlin schlüpft in die Rolle des jungen Zauberers Harry Potter, Arabella Stanton verkörpert die kluge Hermione Granger und Alastair Stout spielt Harrys besten Freund Ron Weasley.

Cillian erklärte in dem Interview, dass er von dem Casting-Hype um seine Person gar nichts mitbekommen hatte. Der Serien- und Kinostar betonte, er sei generell nicht scharf darauf, ständig im Rampenlicht zu stehen. "Eine Persönlichkeit zu sein, ist nicht das, worin ich gut bin", sagte er der Times. Die Welt der roten Teppiche und des Promi-Trubels empfindet er als eher belastend: "Darüber zu reden, über sich selbst, über diese verdammten roten Teppiche zu laufen? Es ist nicht gesund, wenn du anfängst, diesen Mist zu glauben", so Cillian weiter. Er sehe sich selbst als "unglaublich durchschnittliche Person" – trotz weltweitem Erfolg und dem Hype rund um seinen Film "Oppenheimer". Der Schauspieler meidet soziale Medien, zeigt sich mit seiner Familie nur selten in der Öffentlichkeit und konzentriert sich abseits des Rummels vor allem auf seine Arbeit vor der Kamera.

Eine entscheidende Rolle bei der Entstehung dieses Gerüchts spielte ausgerechnet Ralph Fiennes (63), der in den Originalfilmen selbst die Rolle des Voldemort mit eindrucksvoller Intensität verkörpert hatte. Als Ralph Anfang des Jahres in einem Interview gefragt wurde, wer seiner Meinung nach für die Neubesetzung infrage käme, fiel der Name Cillian – und damit war das Feuer endgültig entfacht. Ob Ralph damals bewusst eine Andeutung machen wollte oder einfach spontan einen Namen nannte, blieb unklar. Für die Fans jedoch war es Signal genug, um die Spekulation auf ein neues Level zu heben. Medien griffen die Aussage auf, Insider-Berichte folgten, und plötzlich galt Cillian in weiten Kreisen als nahezu gesetzt für die Rolle des mächtigsten Dunklen Magiers der Filmgeschichte.

Getty Images Cillian Murphy bei den EE Bafta Film Awards 2026 in der Royal Festival Hall, London

Warner Bros. Discovery Dominic McLaughlin als Harry Potter

United Archives GmbH / ActionPress Ralph Fiennes als Lord Voldemort in "Harry Potter und der Orden des Phönix"