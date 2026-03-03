Neue Vorwürfe: Klage gegen Marius Borg Høiby erweitert

In Oslo nimmt der Prozess gegen Marius Borg Høiby (29) eine überraschende Wendung: Mitten im laufenden Verfahren ist die Anklage gegen den Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit (52) erweitert worden. Wie unter anderem die Zeitung Aftenposten berichtet, wird Marius nun zusätzlich wegen rücksichtslosen Verhaltens und eines Verstoßes gegen ein Kontaktverbot im Zusammenhang mit einem Vorfall in seiner eigenen Wohnung angeklagt. Kurz vor Prozessbeginn soll es zu einem nächtlichen Übergriff auf eine Ex-Freundin – im Prozess die "Frogner-Frau" genannt – gekommen sein, weswegen Marius auch seit dem 1. Februar im Osloer Gefängnis in Untersuchungshaft sitzt. Die neue Anklage wurde ihm heute Morgen offiziell zugestellt. Brisant: In diesem neuen Punkt räumt Marius laut der Zeitung seine Schuld ein. Parallel dazu sagten vor Gericht weitere Zeugen aus – darunter am Montag bereits Nachbarn und Freunde, am Dienstag nun auch die Schwester von Marius' Ex-Freundin Nora Haukland.

Der Prozess in Oslo dreht sich seit Tagen um eine hochbrisante, als toxisch beschriebene Beziehung zwischen Marius und Nora. Vor Gericht wurden zahlreiche Chatprotokolle und SMS ausgebreitet, die ein Wechselbad der Gefühle dokumentieren sollen – von Nachrichten wie "Ich liebe dich mehr als alles andere auf der Welt" bis hin zu "Ich hasse dich". Mehrere Zeugen berichteten laut Bild von emotionalen Ausbrüchen und behaupteten auch körperliche Gewalt durch Marius, was er allerdings bestreitet. Die nun hinzugekommene Anklage soll als Unterpunkt im laufenden Hauptverfahren behandelt werden. Nach Angaben seines Verteidigers ist Marius damit einverstanden, dass diese neue Anklage im aktuellen Prozess mitverhandelt wird – an der Zahl der zuvor festgelegten 38 Hauptanklagepunkte ändert sich jedoch nichts.

Marius steht seit Jahren im Licht der Öffentlichkeit, obwohl er kein offizieller Teil des norwegischen Königshauses ist und keine royalen Aufgaben übernimmt. Er wuchs größtenteils abgeschirmt vom royalen Alltag auf, trat aber bei familiären Anlässen immer wieder gemeinsam mit seiner Mutter, Kronprinz Haakon (52) und seinen Halbgeschwistern auf. Privat sorgte der Norweger vor allem mit seinen Beziehungen und seinem Lebensstil für Schlagzeilen. Nora ist in ihrer Heimat durch Formate wie Love Island bekannt; beide teilten in der Vergangenheit immer wieder Einblicke in ihren Alltag auf Social Media. Die Trennung des Paares und die darauffolgenden juristischen Auseinandersetzungen markieren nun ein besonders öffentliches Kapitel in ihrem Leben, das aktuell im Gerichtssaal stattfindet.

Imago Marius Borg Høiby im Juni 2016

Instagram / norahaukland Nora Haukland, norwegische Influencerin

