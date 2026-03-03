So holprig startete die Liebe von Leighton Meester und Adam

Leighton Meester (39) und Adam Brody (46) sind seit 2014 verheiratet und wirken heute wie ein Traumpaar – doch der Start ihrer Liebesgeschichte verlief nicht ganz reibungslos. Die Gossip Girl-Darstellerin verriet jetzt in einem offenen Gespräch im Podcast "Podcrushed" ihres ehemaligen Serienkollegen Penn Badgley (39), dass sie anfangs dachte, Adam sei mehr an ihrer Mitbewohnerin interessiert. "Oft gibt es Fehlstarts", erklärte sie. "Ich dachte, er steht auf meine Mitbewohnerin. Und am Ende war das die ganze Zeit mein Ehemann." Heute fragt sie sich, warum sie nicht gleich auf ihr Bauchgefühl gehört hat und stattdessen erst noch andere Leute kennenlernen musste.

Obwohl Leighton einräumte, dass Timing alles sei, hätte sie sich rückblickend wohl eine Menge Zeit sparen können. "Er ist die richtige Person", betonte sie im Gespräch mit Penn. "Ich würde behaupten, er ist die richtige Person für viele Menschen. Er ist einfach ein wirklich guter Mensch." Tatsächlich war Adam von Anfang an überzeugt von Leighton, wie er 2021 im Podcast "Unqualified" von Anna Faris (49) verriet. "Ich war von Anfang an sehr angezogen von ihr. Sie ist eine himmlische Erscheinung", schwärmte der Schauspieler über seine Frau. Nachdem sich die beiden 2011 kennengelernt hatten, dauerte es zwar noch zwei Jahre, bis sie zusammenkamen – doch dann ging alles sehr schnell.

Wie harmonisch die Beziehung läuft, hat Leighton 2023 auch gegenüber E! News erklärt. Die Schauspielerin betonte, dass sie und Adam ihre Ehe ganz bewusst pflegen: "Wir investieren wirklich viel Zeit und Energie in unsere Beziehung", sagte sie über ihren Alltag als Paar und Eltern. Die beiden Hollywoodstars halten ihr Privatleben weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus und zeigen sich nur ab und zu gemeinsam auf roten Teppichen.

Getty Images Leighton Meester und Adam Brody bei den Critics Choice Awards 2026 in Santa Monica

EVERETT COLLECTION, INC./ActionPress Penn Badgley und Leighton Meester in "Gossip Girl"

IMAGO / ABACAPRESS Leighton Meester und Adam Brody, Oktober 2025