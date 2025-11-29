Mehrfamilienhaus von Rapper Azet in Düsseldorf explodiert

In Düsseldorf hat in der Nacht zum Donnerstag eine Explosion den Schlaf eines ganzen Blocks jäh beendet. Ermittler stellten am Tatort, dem Eingang eines Mehrfamilienhauses, Spuren eines Sprengsatzes fest, der gegen 4:15 Uhr detoniert sein soll. Wie inzwischen bestätigt wurde, gehört das Gebäude dem deutsch-kosovarischen Rapper Azet. Der 32-Jährige war nach Angaben der Behörden kurz vor Ort, wurde aber noch nicht als Zeuge vernommen. Feuerwehr und Polizei rückten mit einem Großaufgebot an und brachten die Bewohner in Sicherheit. Mehrere Autos rund um den Eingangsbereich wurden beschädigt, Trümmerteile blockierten zeitweise das Treppenhaus, doch verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die ermittelnde Staatsanwältin Janne Jakobek bestätigte laut Tagesspiegel, dass ein Verbrechen vorliegt; das Ziel der Attacke ist jedoch noch unklar.

Die durch die Explosion verursachten Schäden sind erheblich: Kachelelemente der Fassade platzten rund um den Eingang ab, gegenüber ging eine Schaufensterscheibe zu Bruch. Zehn Menschen mussten das Haus verlassen, sieben von ihnen kamen vorübergehend in einer städtischen Notunterkunft unter. Eine statische Prüfung ergab, dass keine Einsturzgefahr besteht, die Bewohner durften dennoch zunächst nicht zurück. Die Spurenauswertung am Tatort werde dauern, erklärten die Ermittler. Behörden bestätigten zugleich, dass geprüft wird, ob ein Zusammenhang zur Explosionsserie im Rheinland aus dem vergangenen Jahr besteht. Damals zählten die Ermittler 22 Tatorte, vor allem in Köln und Umgebung, aber auch in Düsseldorf und Duisburg. Als Auslöser gelten nach bisherigen Erkenntnissen Auseinandersetzungen zwischen Drogenbanden im Umfeld eines Diebstahls von etwa 300 Kilogramm Cannabis aus einer Lagerhalle in Hürth – bis Januar 2025 wurden in diesem Zusammenhang 35 Tatverdächtige identifiziert. Ob die jetzige Detonation damit verknüpft ist, bleibt offen.

Azet, 1993 als Granit Musa in Albanien geboren, wuchs in Dresden auf und gründete dort 2010 zusammen mit Freunden die Rap-Crew KMN Gang. Sein musikalischer Durchbruch gelang ihm 2018 mit dem Debütalbum "Fast Life", das direkt auf Platz eins der Charts in Deutschland, Österreich und der Schweiz einstieg. Ein Jahr später folgte das Kollabo-Album "Super Plus" gemeinsam mit Zuna, das seinen Erfolg weiter festigte. Mit "Fast Life 2" und "Neue Welt" baute Azet seine Position im deutschsprachigen Rap kontinuierlich aus. Obwohl er Mitte der 2010er Jahre einige Zeit in Haft saß, gelang ihm ein steiler Aufstieg. Heute zählt er zu den erfolgreichsten Rappern Deutschlands, bekannt für harte Beats, ehrliche Texte und große Streamingzahlen, die ihn zu einem der prägendsten Künstler der Szene machen.

Anzeige Anzeige

kmn_azet Rapper Azet im Juli 2025

Anzeige Anzeige

Imago Azet, Miami Yacine, Zuna, Nash und Supporter Noah bei den HYPE Awards 2019 in Berlin

Anzeige Anzeige

Imago KMN Gang mit Azet, Miami Yacine, Zuna und Nash bei den HYPE AWARDS 2019 in Berlin