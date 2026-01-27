Dschungel-Ausstrahlung hängt: Fans feiern die Moderatoren

Eine unerwartete Panne sorgte am fünften Tag des Dschungelcamps für reichlich Gesprächsstoff. Während der Live-Ausstrahlung kam es plötzlich zu einem technischen Hänger, der das Programm für mehrere Sekunden ins Stocken brachte. Doch Sonja Zietlow (57) und Jan Köppen (42) bewahrten die Ruhe und improvisierten souverän, um die Unterbrechung zu überbrücken. Mit ihrer spontanen und humorvollen Reaktion gewannen die beiden Moderatoren die Herzen der Zuschauer. In den sozialen Medien überhäuften Fans sie mit Lob und betonten, dass sie nicht nur verlässlich, sondern auch äußerst sympathisch seien.

Unter einem Instagram-Beitrag des offiziellen Show-Accounts häuften sich Kommentare wie "Ich liebe Sonja und Jan" und "Bei Sendeproblemen ist immer Verlass auf die Improvisation von den tollen Moderatoren Sonja und Jan". Auch Marco Strecker (23), ein bekannter TikToker, teilte seine Meinung: "Wie sympathisch waren Jan und Sonja eben bei dem Hänger bitte?" Die humorvolle Reaktion von Sonja und Jan lenkte die Zuschauer offenbar erfolgreich von der technischen Panne ab. Inzwischen läuft die Ausstrahlung wieder ohne Probleme weiter. Die Fans freuen sich auf die nächsten spannenden Geschehnisse im Dschungelcamp.

Doch nicht nur die ungeplante Unterbrechung sorgte für Nervenkitzel bei den Zuschauern und dem Produktionsteam. An Tag fünf muss sich erneut Ariel der gefürchteten Dschungelprüfung stellen. Eine erste Preview auf Instagram zeigte bereits: Im "Dschungelprüfungs-Bähro" warten nicht nur Müll und seifige Dunkelheit, sondern auch jede Menge Kriechtiere auf die Influencerin. Ariel schreit, zittert und kämpft sich durch die Finsternis – ob sie diesmal mehr Sterne holen kann, bleibt bis zur Ausstrahlung spannend.

RTL Sonja Zietlow und Jan Köppen beim Dschungelcamp-Star, Januar 2026

Instagram / sonjazietlow_official Jan Köppen und Sonja Zietlow, Februar 2024

RTL Ariel im Dschungelcamp 2026