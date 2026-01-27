Fans denken: Ariel verweigert Prüfung mit Eva und Gil erneut

Ariel steht erneut vor einer explosiven Situation im Dschungelcamp: Wie am Ende der aktuellen Folge von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" verkündet wurde, muss der Reality-TV-Star morgen wieder in die Dschungelprüfung – und zwar ausgerechnet gemeinsam mit Sänger Gil Ofarim (43) und Reality-Kollegin Evanthia Benetatou (33). Die Nachricht gaben die Moderatoren Sonja Zietlow (57) und Jan Köppen (42) direkt im Camp bekannt, doch Ariels Reaktion fiel alles andere als begeistert aus. Schon beim letzten Versuch, als Trio in einer Prüfung anzutreten, hatte sie die Teilnahme verweigert, nachdem es zuvor heftig zwischen ihr und Eva gekracht hatte. Nun fragen sich viele Zuschauer, ob die Schweizerin diesmal tatsächlich antritt oder erneut einen Rückzieher macht.

Im Netz gehen die Spekulationen bereits heiß her. Unter einem aktuellen Post auf dem offiziellen Instagram-Account der Show kommentieren zahlreiche Fans die erneute Zusammenstellung des Trios. Ein User schreibt dort ironisch: "Das Dream-Team endlich wieder vereint". Andere legen sich in den Kommentaren schon fest und prophezeien, dass die Situation ähnlich eskalieren könnte wie beim letzten Mal. "Na mal sehen, ob sie diesmal antritt. Eigentlich müsste sie ja ihren Prinzipien und Werten treu bleiben" oder "Ariel wird die nächste Prüfung wieder verweigern" heißt es etwa unter dem Beitrag. Ein weiterer Zuschauer fasst die Stimmung vieler Fans trocken zusammen und fragt: "Also gibt's dann morgen wieder keine Sterne?" – eine klare Anspielung auf die ausbleibende Ausbeute bei der letzten geplatzten Teamprüfung.

Auslöser für den handfesten Streit war ein besonders sensibler Punkt: Eva hatte die ehemalige Are You The One?-Teilnehmerin auf dem Weg zur gemeinsamen Prüfung offen kritisiert und dabei Ariels Rolle als Mutter ins Spiel gebracht. "Wenn du diese Werte deiner Tochter vermitteln willst, dann tust du mir leid", warf die ehemalige Bachelor-Kandidatin ihr vor. Für Ariel war das eine klare Grenzüberschreitung. Sie stellte unmissverständlich klar: "Meine Tochter hat hier nichts verloren! Nimm mein Kind nicht in den Mund."

RTL Ariel, Eva Benetatou und Gil Ofarim im Dschungelcamp 2026

RTL Ariel, Dschungelcamp 2026

RTL Evanthia Benetatou im Dschungelcamp 2026