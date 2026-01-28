Royals
Nicola Peltz vermeidet Namen der Beckhams im Familienstreit
Nicola Peltz vermeidet Namen der Beckhams im FamilienstreitInstagram / nicolaannepeltzbeckhamZur Bildergalerie

Nicola Peltz vermeidet Namen der Beckhams im Familienstreit

- Patricia Schlösser-Christ
Lesezeit: 2 min

Neue Details zum Dauerzoff im Beckham-Clan: Schauspielerin Nicola Peltz-Beckham (31) soll sich 2022 in einem Interview schwergetan haben, Victoria (51) und David (50) beim Namen zu nennen – das berichtet Journalistin Polly Barton in einem nun veröffentlichten Gastbeitrag für das Magazin Grazia. In dem Gespräch der beiden Frauen, das rund sechs Monate nach der Hochzeit mit Brooklyn Peltz-Beckham (26) stattgefunden haben soll, sprach Nicola angeblich lieber von "Brooklyns Mom" und "Dad", statt Victoria oder David zu sagen. Im Interview ging es unter anderem auch um das berüchtigte Brautkleid.

Polly schildert in ihrem Artikel, wie Nicola damals den Anfang der Brautkleid-Saga nachzeichnete: "Die Wahrheit ist, dass ich in einem Text-Chat mit meiner Mom, Brooklyns Mom und Leslie war, die seit zehn Jahren meine Stylistin ist", zitiert sie Nicola. Die Schauspielerin habe sich "so gefreut", mit Victoria an dem Kleid zu arbeiten. Doch dann kam die Absage. "Sie, Victoria, war sehr beschäftigt ... dann rief sie meine Mom an und sagte, dass sie das Kleid nicht schaffen könne. Ihr Atelier könne es nicht rechtzeitig machen", zeichnet Polly Nicolas Aussage von damals nach. Was als Design-Kollaboration geplant war, endete somit im Fashion-Stress – der Rest ist Promi-Geschichte. Später legte Brooklyn nach und warf seinen Eltern in einem langen Instagram-Statement Sabotage vor. "Meine Eltern haben versucht, meine Beziehung seit vor der Hochzeit zu ruinieren, und es hat nicht aufgehört", behauptete er.

Hinter den Kulissen kämpft die Beckham-Familie weiterhin mit den Folgen dieses Konflikts. Die Spannungen, die bereits in der Hochzeitsplanung ihren Anfang nahmen, wirken bis heute nach und erreichten nun eine neue Eskalationsstufe. Brooklyn stellte sich in einem langen Instagram-Beitrag öffentlich hinter Nicola und distanzierte sich von seiner Familie. Victoria und David, die seit Jahren zu den bekanntesten Promi-Eltern zählen, haben sich dazu bisher noch nicht ausführlich geäußert.

Nicola Peltz-Beckham und ihr neues Tattoo, Januar 2026
Instagram / nicolaannepeltzbeckham
Nicola Peltz-Beckham und ihr neues Tattoo, Januar 2026
David Beckham feiert mit Victoria Beckham den MLS-Cup-Sieg 2025
Getty Images
David Beckham feiert mit Victoria Beckham den MLS-Cup-Sieg 2025
Brooklyn Beckham und Nicola Peltz bei der Burberry Autumn/Winter 2025 Show während der London Fashion Week
Imago
Brooklyn Beckham und Nicola Peltz bei der Burberry Autumn/Winter 2025 Show während der London Fashion Week
