Im Casino "alles verspielt": Ariel packt über Ex-Partner aus

Während der Nachtwache im Dschungelcamp packte Ariel eine sehr private Geschichte aus. In einem Gespräch am Lagerfeuer mit ihrer Mitstreiterin Samira Yavuz (32) erzählte die Reality-TV-Bekanntheit von einer belastenden Erfahrung mit ihrem Ex-Partner. Dieser war regelmäßig spät in der Nacht nach Hause gekommen und hatte von angeblichen Überstunden gesprochen. Sein Verhalten sei dabei immer auffällig gewesen, erklärte Ariel: "Damals, als ich meinen Ex etwas gefragt habe, da hat er immer gelogen. Er ist nach Hause gekommen – wirklich mit einer Fresse, das kannst du dir nicht vorstellen. 'Ich musste schon wieder Überstunden machen' und so seinen Kopf auf mich gelegt. 'Ich kann nicht mehr'." Doch die Wahrheit kam ans Licht, als Ariel während ihrer Schwangerschaft finanzielle Unterstützung beantragen musste und hierfür die Kontoauszüge ihres damaligen Partners überprüfte.

Dabei entdeckte sie Einträge, die Mitternachtsbesuche im Casino dokumentierten – und davon nicht gerade wenige. Ariel schilderte weiter, wie enttäuschend diese Offenbarung für sie war: "Casino, Casino, Casino – alles verspielt." Während sie auf Unterstützung angewiesen war, habe ihr Partner das Geld in der Nacht verspielt, anstatt die Familie zu unterstützen. Besonders schwer wog für Ariel, dass sie zu diesem Zeitpunkt schwanger war. Samira, die die Geschichte hörte, zeigte sich schockiert und kommentierte im Dschungeltelefon: "Da ist noch ein Kind im Spiel. Die Frau war schwanger. Ich finde das so bedenklich." Einen Namen nennt Ariel nicht, doch während ihrer Schwangerschaft war sie mit dem Vater ihrer Tochter zusammen: Giuliano Lorenzo Hediger.

Seit ihrer Trennung brodelte es immer wieder zwischen dem Ex-Paar. Zuletzt erhob Giuliano schwere Vorwürfe gegen die Dschungelcamperin. Im Gespräch mit RTL erklärte er: "Ja, das stimmt", er habe Ariel untersagt, die gemeinsame Tochter für die Dreharbeiten nach Australien mitzunehmen. Er betonte: "Erstens haben wir das gemeinsame Sorgerecht und sie muss mich darüber informieren, wo die Kleine hingeht, vor allem, wenn es so eine lange Reise ist." Noch mehr belastete ihn jedoch der mangelnde Kontakt zwischen ihm und seinem Kind.

Instagram / _ariel_61 Ariel, TV-Bekanntheit

Instagram / _ariel__61 Ariel, TV-Bekanntheit

Instagram / _ariel__61 Ariel und Giuliano Lorenzo Hediger im Jahr 2024