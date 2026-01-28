Verena Kerth weckt Kitzbühel-Sehnsucht bei ihren Fans

Verena Kerth (44) hat auf Instagram mit einem nostalgischen Post das Fernweh geschürt. Die Moderatorin und Societylady teilte eine Bilderreihe, auf der sie vor einer weißen Kulisse im österreichischen Kitzbühel posiert. Dazu schrieb sie: "Manche Orte fehlen einfach. Kitzbühel zum Beispiel." Innerhalb kurzer Zeit häuften sich die Kommentare unter dem Post, in denen ihre Follower von ähnlicher Berg-Sehnsucht berichten und ihre Begeisterung für das Tiroler Ski-Mekka ausdrücken.

Viele Follower scheinen Verenas Sehnsucht nach den Bergen also gut nachvollziehen zu können. Zwischen Herz-Emojis und Schneeflocken melden sich immer mehr Nutzer zu Wort, die von eigenen Erinnerungen an Kitzbühel schwärmen. Andere machen der Moderatorin Komplimente für ihren Look vor der winterlichen Kulisse oder fragen scherzhaft, wann es für sie wieder zurück nach Tirol geht. Konkrete Reisepläne verrät Verena in ihrem Posting zwar nicht, doch der kurze Satz reicht, um bei ihren Fans sofort Fernweh auszulösen.

Verena ist dafür bekannt, ihr Publikum in ihren Alltag mitzunehmen und dabei immer wieder zu überraschen, etwa mit einer neuen Frisur. Die gebürtige Münchnerin teilt regelmäßig kleine Schnappschüsse aus ihrem Leben mit ihren Followern und zeigt sich unter anderem beim Après-Ski mit Freundinnen oder ganz entspannt beim Blick auf verschneite Gipfel. Verenas Feed ist eine Mischung aus Glamour, Reisen und persönlichen Momenten, die ihren Fans das Gefühl geben, ein Stück näher an der Moderatorin dran zu sein.

Instagram / verenakerth Verena Kerth in Kitzbühel

Getty Images Verena Kerth, Model

Instagram / verenakerth Verena Kerth im Urlaub in Kitzbühel