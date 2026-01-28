Strafzettel für Justin Bieber: Parkstress in Promi-Skiort

Justin Bieber (31) wollte eigentlich nur ein glamouröses Wochenende beim Sundance Film Festival in Aspen verbringen – doch statt rotem Teppich gab es erst einmal Ärger mit der Polizei. Augenzeugen berichteten der Daily Mail, der Sänger habe in dem Luxus-Skiort einen Strafzettel kassiert, weil Fahrzeuge seines Teams in einem Wohngebiet verbotenerweise auf dem Gehweg standen. Die Beamten machten demnach unmissverständlich klar, dass es in Aspen keine Sonderregeln für Stars gebe.

Während die Polizei sich um die falsch abgestellten Fahrzeuge kümmerte, wurde Justin mehrfach in der Stadt gesichtet – mal beim Aussteigen aus einem Auto im dicken grauen Puffer-Mantel, mal beim Verlassen der angesagten Clark's Oyster Bar in weiter Hose und Sneakers. Der Musiker nutzte das Wochenende auch für Ausflüge auf der Piste: Laut Bericht schnappte er sich schon am Freitag das Snowboard und genoss den frischen Pulverschnee. Aspen war an diesem Wochenende ein echtes Star-Mekka: Unter anderem Prinz Harry (41) und Meghan (44), Brooklyn (26) und Nicola Peltz-Beckham (31), Christina Aguilera (45), Channing Tatum (45), Arnold Schwarzenegger (78), Woody Harrelson (64), Ethan Hawke (55), Peter Dinklage (56) und Gordon Ramsay (59) tummelten sich ebenfalls im Skiort. Auf Nachfragen zu dem Vorfall reagierten weder Justins Sprecher noch das örtliche Police Department bislang.

Abseits des kleinen Park-Patzers läuft es in Justins Privatleben und Karriere derzeit rund. Der Sänger, der nach seiner Diagnose mit dem Ramsay-Hunt-Syndrom im vergangenen Jahr seine "Justice World Tour" endgültig abgesagt hatte, tritt dieses Jahr als Coachella-Headliner auf und soll laut Rolling Stone über 8,5 Millionen Euro für den Festival-Deal bekommen. In Aspen wurde er von seiner Ehefrau Hailey (29) und seinem Söhnchen Jack begleitet.

Instagram / lilbieber Justin Bieber in Schottland, Oktober 2025

Imago Hailey und Justin Bieber, Hollywoodstars

Instagram / lilbieber Justin und Hailey Bieber mit ihrem Sohn Jack Blues