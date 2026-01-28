Süße Worte: Lily Collins feiert Toves ersten Geburtstag

Lily Collins (36) hat den ersten Geburtstag ihrer Tochter Tove mit einer liebevoll gestalteten Feier gewürdigt. Auf Instagram teilte die Schauspielerin mehrere Einblicke in den besonderen Tag. Auf den Bildern ist das kleine Mädchen unter anderem in einem eigenen Bällebad zu sehen. Daneben sind Luftballons, Geschenke und allerlei Leckereien, die den Raum dekorieren. Auch Ehemann Charlie McDowell (42) war Teil der Feier, die mit Liebe zum Detail organisiert wurde. In ihrem Beitrag schrieb Lily: "Ein ganzes Jahr mit unserer kleinen T. Wir lieben dich mehr, als Worte ausdrücken können."

In der emotionalen Nachricht an ihren Nachwuchs zeigte sich Lily tief gerührt. Sie erklärte, wie Tove ihr Leben und das ihres Mannes komplett verändert habe und sie jeden Tag aufs Neue überrasche. Mit Sätzen wie "Wir feiern dich mit all deinen Lieblingsdingen und mehr Liebe, als wir uns jemals hätten vorstellen können" drückte die stolze Mama ihre Freude aus. Tove wurde über eine Leihmutterschaft geboren, wie das Paar vor einem Jahr verkündet hatte. Damals hatten sie sich in einer Botschaft bei ihrer Leihmutter und allen Helfenden bedankt.

Bereits vor zwei Monaten hatte Lily im Gespräch mit der spanischen Ausgabe von Elle ausgeplaudert, wie sehr ihre Tochter ihr Leben verändert hat. "Es ist befreiend, nicht mehr perfekt sein zu müssen", erzählte der Emily in Paris-Star dem Magazin und verriet offen: "Ich glaube, dass ein Baby deine Prioritäten und deine Sichtweise auf so viele Dinge verändert." Die Schauspielerin betonte außerdem, wie wichtig es ihr geworden ist, bei ihren Projekten wählerisch zu sein, um mehr Zeit mit ihrer Familie verbringen zu können. Sie sagte: "Deshalb achte ich darauf, Projekte auszuwählen, für die ich mich wirklich begeistern kann, denn sie führen mich weit weg von zu Hause, das jetzt eine viel tiefere Bedeutung für mich hat."

Anzeige Anzeige

Instagram / lilyjcollins Lily Collins kuschelt mit ihrer Tochter Tove

Anzeige Anzeige

Instagram / lilycollins Lily Collins Tochter

Anzeige Anzeige

Instagram / lilycollins Lily Collins Tochter