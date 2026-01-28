Stilles Dasein: Prinz Harry zieht sich immer mehr zurück

Prinz Harry (41) soll sich in seinem neuen Leben im sonnigen Kalifornien alles andere als wohlfühlen – das berichten jetzt Insider laut Page Six. Sechs Jahre nach dem Abschied von den Royals und rund ein Jahr nach dem Erscheinen seiner Enthüllungs-Autobiografie "Reserve" lebe der Herzog von Sussex sehr zurückgezogen und wirke wie ins Abseits gedrängt. Während Ehefrau Meghan (44) in Montecito an ihrer Lifestyle-Marke As Ever und mehreren Doku-Projekten arbeitet, verbringt Harry dem Bericht zufolge die meiste Zeit zu Hause mit den Kindern Prinz Archie (6) und Prinzessin Lilibet (4). Eine ihm nahestehende Person behauptet sogar, der 41-Jährige verlasse das Millionenanwesen nur noch selten und sei emotional "sehr in der Vergangenheit gefangen".

Vor allem beruflich sollen sich Harry und Meghan inzwischen auf völlig unterschiedliche Wege begeben haben. "Harry macht in Amerika eigentlich nicht viel", zitiert Page Six die Quelle. Zwar habe der britische Rotschopf mit seinem Buch "Reserve" rund 23 Millionen Euro eingenommen, doch ein Teil dieses Geldes sei bereits in wohltätige Projekte geflossen. Derzeit setze Harry vor allem auf lukrative Vortragsreisen, während Meghan mit ihrem Label und den Produktionen von Archewell Productions als Hauptverdienerin gelte. Gleichzeitig wird betont, dass Harry bei seinem Herzensprojekt, den Invictus Games, weiterhin glänze: "Er ist wirklich großartig im Bereich Service – er sollte einfach dabei bleiben", so der Insider.

Emotional scheint den Ex-Royal weiterhin vor allem der Umgang mit den britischen Medien zu beschäftigen. Auf seiner jüngsten Reise nach London trat Harry im Prozess gegen den Verlag Associated Newspapers auf und machte vor Gericht deutlich, wie sehr ihn die Berichterstattung belaste. "Ich finde, es ist grundsätzlich falsch, dass wir alle das noch einmal durchmachen müssen, wenn wir nur eine Entschuldigung und etwas Verantwortung wollten", erklärte er unter Tränen, während er betonte, dass nicht nur er selbst gelitten habe: "Sie haben das Leben meiner Frau zur absoluten Hölle gemacht." Während die Öffentlichkeit nach diesem Auftritt weiter rätselt, ob Harry seinen Platz fernab des Palastes noch finden wird, konzentriert er sich vorerst erneut auf den Alltag mit seinen beiden Kindern und das Leben mit seiner Familie in Kalifornien.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Harry, 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / meghan Prinz Harry und Herzogin Meghan mit Archie und Lilibet im Disneyland, Juni 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry mit Sohn Archie in Windsor