Pietro Lombardi kündigt seinen neuen Song "Amore Mio" an

Pietro Lombardi (33) heizt die Vorfreude an: Der Sänger hat auf Instagram ein neues Reel geteilt, in dem er in Dubai seinen kommenden Track "Amore Mio" performt – und das mit breitem Grinsen und reichlich Sonnenuntergangs-Vibes. Was steckt dahinter? Ein fröhlicher, tanzbarer Song, der laut Pietro direkt aus dem Studio-Flow entstanden ist und am 7. Februar erscheint. Mit seiner Community teilt er direkt die Euphorie, da er sie aktiv ins Boot holt und um eigene Clips zum Sound bittet.

In der Caption zeigt sich der Reality-TV-Star begeistert. "AMORE MIO. Ich freue mich riesig auf diesen Song! Hat im Studio sooo Spaß gemacht, ich liebe den Vibe und hoffe, er zaubert euch ein Lächeln ins Gesicht", schreibt Pietro und ergänzt den Aufruf: "Macht gern Videos zum Sound." Das kurze Reel setzt auf Urlaubsflair, schnelle Schnitte und einen Ohrwurm-Ausschnitt, der Lust auf den vollen Track macht. Die Fans reagieren mit Jubel, Flammen-Emojis und Nachfragen nach Pre-Save-Links. Einige markieren Freunde für gemeinsame Tanz-Challenges, andere feiern, dass Pietro erneut auf Feelgood-Pop setzt.

Doch zuletzt erlebte Pietro auch weniger sonnige Momente. Vor rund zwei Wochen sorgte der Musiker für Schlagzeilen, als er nach einem chaotischen Abend gezwungen war, die Nacht im Auto zu verbringen. Ausschlaggebend war nicht etwa eigene Schusseligkeit, sondern ein Missverständnis mit Oliver Pocher (47). "Ich habe mich nicht ausgeschlossen – Olli, sag die Wahrheit!", erklärte Pietro damals im gemeinsamen Podcast "Die Pochers! Frisch recycelt". Oliver reagierte ehrlich: "Und am nächsten Tag hatte ich sieben Anrufe in Abwesenheit von dir. Um 5:30 Uhr." Der Comedian hatte sein Handy auf Flugmodus und schlief tief und fest, während sein Gast ohne eigenen Schlüssel war und aus Rücksicht auf die Kinder nicht klingeln wollte.

Imago Pietro Lombardi bei der Bling Bling Record Release Party von twenty4tim in der Kunstbar Köln, 31.03.2022

IMAGO / Gartner Pietro Lombardi, Sänger

Coldrey, James Oliver Pocher und Pietro Lombardi, März 2017 in Berlin