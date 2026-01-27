Rapper Dardan und Hava erwarten ihr erstes gemeinsames Baby

Babyglück bei Hava und Dardan Mushkolaj (28)! Die Sängerin hat am Dienstag auf Instagram zwei Fotos mit deutlichem Babybauch geteilt und damit die frohe Nachricht öffentlich gemacht. An ihrer Seite ist Rapper Dardan, mit dem sie seit Längerem liiert ist. Zu den Bildern schrieb Hava: "Mit meinem Seelenverwandten ein neues Leben geschaffen." Damit ist klar: Das Paar erwartet sein erstes gemeinsames Kind und teilt diesen besonderen Moment direkt mit der Community. Der Post verbreitete sich rasant, und die Glückwünsche ließen nicht lange auf sich warten.

Unter dem Beitrag sammelten sich unzählige Herz-Emojis und liebevolle Worte. Realitystar Christina Dimitriou (34) kommentierte begeistert: "Omg herzlichen Glückwunsch, nur das Beste wünsche ich euch", während Sängerin Katharina Eisenblut (31) kurzerhand ein "How cute!!!" hinterließ. Auch viele Fans gratulierten den werdenden Eltern und feierten die News in den Kommentaren. Ein offizielles Statement zu Details wie dem errechneten Geburtstermin oder dem Geschlecht des Babys gaben die beiden bislang nicht. Im Mittelpunkt stehen vorerst die freudigen Bilder und Havas Botschaft an ihre Follower.

Hava und Dardan zeigen sich schon lange als eingespieltes Team – privat wie beruflich. Ihre Beziehung machten sie früh über ihre Musik und Social-Media-Auftritte spürbar, gemeinsame Projekte stärkten den Zusammenhalt auch abseits der Bühne. Schon vor vier Jahren hatten sich die Fans gefragt, wie entspannt Hava eigentlich mit all den Groupies umgeht, die Dardan regelmäßig anhimmeln. Damals hatte die Sängerin in einer Instagram-Fragerunde mit viel Humor geantwortet: "Ich kann das voll nachvollziehen, weil ich hab halt auch übel den Crush auf den, also deswegen – gar kein Problem!" Gleichzeitig setzte sie aber lachend eine Grenze: "Gucken, aber nicht anfassen!" Mit den Baby-News krönt das Paar nun sein gemeinsames Kapitel, das von loyalem Rückhalt, kreativer Zusammenarbeit und viel Nähe geprägt ist.

Instagram / hava Hava und Dardan Mushkolaj, August 2024

Instagram / hava Hava zeigt ihren Babybauch, Januar 2026

Instagram / dardan Dardan Mushkolaj, Rapper