Eugen Lopez spendet 15.000 Euro für benachteiligte Kinder

Eugen Lopez hat in seiner Heimatstadt Essen ein Zeichen gesetzt: Der Fame Fighting-Boss spendete über 15.000 Euro für benachteiligte Kinder und Jugendliche der Parkschule im Stadtteil Altenessen, wie Bild berichtet. Mit dem Geld wird ein einjähriges Basketballtraining finanziert, das direkt an der Förderschule stattfindet – und zwar nicht mit irgendwelchen Trainern, sondern mit echten Profis. Die ETB Miners, das größte Basketballteam der Stadt, das in der 2. Bundesliga spielt, kümmern sich um das Projekt und bringen den Nachwuchs gemeinsam mit Eugen sportlich in Bewegung. Insgesamt waren 16.000 Euro als Ziel angesetzt, die Summe wurde durch mehrere Spender erreicht – den Löwenanteil brachte Eugen selbst auf.

Für die Kinder bedeutet die Spende nicht nur Action in der Turnhalle, sondern auch eine ganz neue Alltagserfahrung. Laut der Website des Projekts stärkt der Mannschaftssport vor allem Teamgeist und Selbstvertrauen, sorgt für mehr Bewegung und hilft den Schülerinnen und Schülern, feste Routinen zu entwickeln. Gegenüber dem Newsportal erklärte Eugen: "Für mich ist ganz klar: Kinder sind die Zukunft. Ich möchte Perspektiven schaffen, die diese Kinder niemals bekommen würden." Er erinnert auch daran, wie stark Basketball in Deutschland geworden ist, nachdem die Nationalmannschaft 2023 Weltmeister und 2025 Europameister wurde – ein zusätzlicher Motivationsschub für die Youngsters in Altenessen.

Auch für seine eigenen Projekte hatte Eugen zuletzt große Pläne angekündigt. Rund um den Jahreswechsel versprach der Influencer, dass das erfolgreiche Boxspektakel im Jahr 2026 gleich mehrfach stattfinden wird. Bereits damals sorgte die Nachricht für Begeisterung: Mehrere Events statt einer einzelnen Showrunde, dazu neue Überraschungen und bekannte Reality-Gesichter im Ring. "Es gibt Fame Fighting nicht nur zweimal im Jahr, es wird sogar noch mehr als das passieren. Ihr wisst, ich habe euch noch nie enttäuscht. Dieses Jahr kommen wieder große Überraschungen", versprach der Veranstalter auf Instagram.

