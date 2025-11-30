Rapper Azet dementiert Anschlagsgerüchte nach Explosion

In der Düsseldorfer Eulerstraße detonierte am frühen Donnerstagmorgen gegen 4:15 Uhr ein Sprengsatz im Eingangsbereich eines Mehrfamilienhauses. Wie bereits bekannt wurde, gehört die Immobilie Rapper Azet, was online in den vergangenen Tagen zu den wildesten Spekulationen führte. Feuerwehrteams mussten in jener Nacht mehrere Menschen in Sicherheit bringen – verletzt wurde ersten Angaben zufolge niemand. Jetzt meldete sich der Musiker erstmals selbst zu dem Vorfall zu Wort und stellte auf Instagram klar: "Es gab keinen Anschlag auf mich." Weiter erklärte Azet: "Ich besitze mehrere Immobilien. Betroffen war eines dieser Objekte – ich selbst wohne dort nicht. Der Vorfall steht nicht in Verbindung mit mir."

Laut einer von Bild zitierten Sprecherin geht man von einer vorsätzlichen Tat aus: Nachdem vor Ort Sprengstoffreste gefunden wurden, ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen "Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion". Am Tatort sicherten Spezialisten bereits die Spuren – rund um den Eingangsbereich wurden mehrere Autos beschädigt, eine Schaufensterscheibe auf der gegenüberliegenden Straßenseite ging zu Bruch. Die Feuerwehr sicherte den Bereich großräumig ab, bis der Straßenabschnitt wieder passierbar war. Azet investiert als Geschäftsführer der Musa Immobilien GmbH seit Jahren erfolgreich in Immobilien. Zu seinem Portfolio zählen nach Angaben aus seinem Umfeld zahlreiche Einheiten in verschiedenen Städten, darunter auch das betroffene Haus in Düsseldorf.

Azet, mit bürgerlichem Namen Granit Musa, hat sich in den vergangenen Jahren nicht nur als Rapper etabliert, sondern auch als Geschäftsmann – bisher offenbar mit einem feinen Gespür für gute Investments. Seine Musik kreist häufig um Aufstieg, Druck und die schwierigen Seiten des Erfolgs – Themen, die ihm eine treue und große Fanbasis eingebracht haben. Zwar betont der gebürtige Albaner deutlich, dass die Explosion nichts mit ihm persönlich zu tun habe, doch dürfte ihn der Vorfall rund um sein Düsseldorfer Objekt dennoch nicht unberührt lassen.

kmn_azet Rapper Azet im Mai 2025

kmn_azet Rapper Azet im Juli 2025

Imago Azet, Miami Yacine, Zuna, Nash und Supporter Noah bei den HYPE Awards 2019 in Berlin