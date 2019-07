Die deutsche Musikszene bekommt eine neue Preisverleihung! Mit dem Ende des Echos brach im vergangenen Jahr eine der größten deutschen Award-Shows weg – zu schwer lastete der Skandal, den die Auszeichnung der Rapper Farid Bang (33) und Kollegah (34) für ihr Album mit kontroversen Textzeilen nach sich gezogen hatte. Nun wurde ein Preis allein für Hip-Hop-Acts ins Leben gerufen: Zahlreiche Künstler dürfen nun auf ihre ersten Hype Awards hoffen.

In 14 Kategorien werden Newcomer und etablierte Acts, Produzenten, Labels und DJs ausgezeichnet. So sind beispielsweise Marteria (36), Sido (38), Summer Cem (36) und Capital Bra (24) für den Preis nominiert, der weibliche Kandidaten-Part ist unter anderem mit Juju (26), Loredana und der insgesamt drei Mal nominierten Nura (30) besetzt. Auch Szene-YouTuber und die Instagram-Accounts von Rapstars wie Luciano, Bonez MC (33) und Ufo361 haben die Chance auf eine Auszeichnung – Novalanaloves Ehemann DJ Yeezy könnte ebenfalls eine Trophäe abräumen. Die vollständige Liste der preisverdächtigen Acts findet ihr am Ende des Artikels.

Zur Verleihung in Berlin werden hochkarätige Gäste erwartet. So wird Sido als Musik-Act auftreten, auch der zweifach für einen Preis vorgeschlagene Rapper Luciano gibt sich die Ehre. Nikeata Thompson (38) und Visa Vie (32) moderieren das Event, das per Livestream auf YouTube übertragen wird.

Hype Künstler:

Capital Bra

Luciano

Ufo361

Mero

Sido

Summer Cem

Marteria

Hype Künstlerin:

Nura

Juju

Loredana

Haiyti

Eunique (23)

Hype Newcomer:

Nura

Samra

Reezy

Gringo

Mero

Hype Crew:

Kitschkrieg

KMN Gang

BHZ

102 Boyz

K.I.Z. (VSK)

Hype Kollabo:

Marteria und Casper

Bonez MC und Raf Camora

Capo und Nimo

Azet und Zuna

LX und Maxwell

Hype Label:

Alles Oder Nix Records

DIVISION

Maskulin

Banger Musik

Team Kuku

Hype Breakthrough Artist:

O.G. Keemo

Apache207

Sugar MMFK

Jamule

102Boyz

Hype Producer:

The Cratez (Kontra K, 32., Bausa, Ufo361)

Bazzazian (Haftbefehl, 33)

Lucry (KMN Gang, Fero47)

Jugglerz (Bausa)

The Krauts (Marteria, Peter Fox, 47)

Hype Live Act:

Marteria und Casper

Rin

Trettmann

Sido & Savas

Bonez MC & Raf Camora

Hype Instagram:

Luciano

Nura

Bonez MC

Juju

Ufo361

Hype Youtuber:

Ostboys

Einigkeit & Rap & Freiheit

Nimi

Mois

YSL Know Plug

Playboy51TV

Hype DJ:

Josi Miller

Drunken Masters

Eskei83

DJ Maxxx

DJ Yeezy

Hype Video:

DODI - Shindy (30)

Sonnenbrille - Loredana

Standard - Kitschkrieg

Dior2001 - Rin

Gigi - Gringo feat. 6ixN9ine

Hype Line:

O.G. Keemo - Vorwort: "..ist der Schampus schneller angebrochen als dein Wangenknochen / Ich gleite durch die Straßen wie ein Manta-Rochen"

Gringo - Standard: "Check, aua, oh-oh, Gringo ist sauer"

Fler (37) - Vermächtnis: "Meine Mama gab mir die Antidepressiva (Psychiatrie) / Wegen ihr bin ich so ein schlechter Diskutierer (kann nix dafür)"

Hasan K - Khabib: "Wenn der Tod kommt, Bruder, dann klopft er nicht an / Deswegen bin ich ein spontaner Typ ohne Plan"

Shindy - DODI: "Du hast Shindy gemacht? Mashalla, mach noch mal!"

Eno - Irrelevant: "Ich komm' vom Dreck, nein, man sieht's mir nicht an / Doch mein Herz kennt Krieg wie ein Blutdiamant"

Getty Images Marteria und Casper bei der 1Live Krone 2018

Instagram / capital_bra Die Berliner Rapper Capital Bra und Ufo361

Getty Images Bonez MC und RAF Camora bei der 1Live Krone 2017

