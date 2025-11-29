"Verlogen": Josefine Preuß rechnet mit der Filmbranche ab

Josefine Preuß (39), die seit über 20 Jahren eine feste Größe in der deutschen Film- und Fernsehlandschaft ist, hat sich in einem Interview mit Bild nun offen und kritisch über ihre Branche geäußert. Die Schauspielerin, die zuletzt als Stimme der Hasen-Polizistin Judy Hopps in "Zoomania 2" zu hören war, erklärte, dass die Filmwelt oft "oberflächlich, verlogen und unorganisiert" sei. Trotz ihres Erfolgs, unter anderem mit der ZDF-Serie "Dr. Nice", bleibt sie bodenständig und beschreibt sich selbst als pünktlich und gewissenhaft. "Ich will einfach nur Schauspielerin sein, sonst nichts", betonte sie.

Die 39-Jährige erklärte zudem, wie ein Perspektivwechsel ihre Herangehensweise an Castings verändert habe. Ein befreundeter Kollege riet ihr, den Prozess umzudrehen: "Du castest auch." Diese neue Ansicht habe ihr nicht nur Freiheit, sondern auch mehr Selbstbewusstsein gebracht. Seriöse Vorbereitung ist für Josefine das A und O, besonders, wenn es um ihre Synchronarbeit geht. Für Rollen wie in "Zoomania 2" vermeidet sie laute Events wie Konzerte oder Fußballspiele, um ihre Stimme zu schonen. Ihre eiserne Arbeitsmoral zeigt sich immer wieder, da sie nach eigenem Bekunden nur im äußersten Notfall von einem Dreh fernbleiben würde: "Ein Drehtag ist teuer, da kannst du nicht einfach einen am Set stehen lassen."

Berühmt wurde Josefine vor allem durch die Kultserie "Türkisch für Anfänger" an der Seite von Elyas M'Barek (43). Obwohl sie auf die Rolle der rebellischen Lena mit Stolz zurückblickt, meinte sie in einem früheren Bild-Interview, dass die Serie mit ihrem damaligen Humor und Stereotypen heute wahrscheinlich nicht mehr so produziert werden würde. Damals wie heute ist ihr wichtig, mit ihrer Arbeit zu überzeugen und sowohl vor als auch hinter der Kamera geschätzt zu werden. Privat beschreibt sie sich als strukturierte und planende Persönlichkeit.

Getty Images Josefine Preuss, Schauspielerin

Getty Images Josefine Preuß in München

Getty Images Schauspieler Josefine Preuß und Elyas M'Barek, 2013