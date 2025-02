Könnte es eine vierte "Türkisch für Anfänger"-Staffel geben?

Die Kultserie "Türkisch für Anfänger", die zwischen 2006 und 2008 im deutschen Fernsehen lief, begeistert bis heute unzählige Fans. Doch wird es jemals eine vierte Staffel geben? In den drei Staffeln der von Bora Dagtekin (46) geschaffenen Serie wurde die Geschichte der deutsch-türkischen Patchworkfamilie Schneider-Öztürk erzählt, die sich durch Chaos, Witz und kulturelle Gegensätze auszeichnet. Im Mittelpunkt steht die 16-jährige Lena, gespielt von Josefine Preuß (39), die plötzlich mit dem Macho Cem, verkörpert durch Elyas M'Barek (42), unter einem Dach leben muss.

Die Hoffnung auf eine Fortsetzung scheint jedoch vergebens zu sein. In einem Interview mit spot on news aus dem Jahr 2017 ließ Lena-Darstellerin Josefine bereits anklingen, dass keine Pläne für eine weitere Staffel existieren. Auch der 2012 erschienene Kinofilm, der einen neuen Blick auf die Patchworkfamilie warf, bleibt aller Voraussicht nach ein einmaliges Projekt. Zwar scherzte Bora laut kino.de, dass er alle zwei Jahre einen neuen Film für die Fans drehen würde, doch in der Realität haben sich die Darsteller sowie der Schöpfer der Serie inzwischen anderen Projekten zugewandt.

Die Darsteller sind inzwischen aus der Welt von "Türkisch für Anfänger" herausgewachsen und haben sich in der Film- und Fernsehbranche weiterentwickelt. Während Josefine vor allem mit Fernsehproduktionen wie "Der letzte Zeuge" oder "Am Anschlag – Die Macht der Kränkung" überzeugt, hat sich Elyas mit Filmen wie Fack Ju Göhte oder "Das perfekte Geheimnis" einen Namen gemacht und spielt nun auch in internationalen Projekten mit. Fans müssen sich wohl mit den 52 Folgen der Serie und dem Kinofilm zufriedengeben.

Gulotta, Francesco / ActionPress Bora Dagtekin, deutscher Regisseur

Constantin Film / Andrej Vasilenko Elyas M'Barek in "Smillas Gespür für Schnee"

