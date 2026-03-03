Fans sind sauer: Lily Collins übernimmt Audrey-Hepburn-Rolle

Lily Collins (36) wird Audrey Hepburn (†63) in einem neuen Biopic spielen – und sorgt damit für ordentlich Wirbel im Netz. Die Schauspielerin übernimmt die ikonische Rolle der Hollywood-Legende in einem Film, der sich der Entstehung des Klassikers "Frühstück bei Tiffany" aus dem Jahr 1961 widmet. Das Projekt basiert auf Sam Wassons Buch "Fifth Avenue, 5 A.M.: Audrey Hepburn, Breakfast at Tiffany's and the Dawn of the Modern Woman", das als erste umfassende Darstellung der Hintergründe von Audreys bekanntesten Werken gilt. Doch während Lily auf Instagram betonte, dass sie ihr Glück kaum fassen kann, zeigen sich vor allem Fans von Ariana Grande (32) verärgert über das Casting.

Die Kritik richtet sich besonders gegen die Entscheidung der Produktionsfirma, Lily für die Rolle zu engagieren. Ariana habe in der Vergangenheit mehrfach den Wunsch geäußert, die Stil-Ikone selbst verkörpern zu dürfen. "Ariana war perfekt für die Rolle geeignet. Ich verstehe die Entscheidung nicht", heißt es auf X. Die Entrüstung der Online-Community ist entsprechend groß. Lily selbst schrieb zu einem Bild von Audrey auf Instagram: "Nach fast zehn Jahren Entwicklungszeit und einer lebenslangen Bewunderung und Verehrung für Audrey kann ich dies endlich mit euch teilen. Geehrt und begeistert beschreiben nicht annähernd, wie ich mich fühle."

Audrey zählte zu den größten Stars der Goldenen Ära Hollywoods und erhielt für ihre Rolle als Holly Golightly in "Frühstück bei Tiffany" 1962 eine Oscar-Nominierung als "Beste Hauptdarstellerin". In dem Film spielte sie eine junge New Yorker Society-Lady, die sich in ihren neuen Nachbarn verliebt, während ihre Vergangenheit die Beziehung bedroht. Lily hat der britischen Schauspielerin bereits zuvor in ihrer Netflix-Serie Emily in Paris mit mehreren Looks Tribut gezollt. Während Arianas Fans sich enttäuscht über das Casting zeigen, ist Lilys Community durchweg begeistert. Auch Schauspielkollegin Lucy Hale (36) reagierte euphorisch und schrieb: "Absolut geboren dafür. Ich freue mich so für dich."

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Lily Collins und Audrey Hepburn

Getty Images Ariana Grande, Critics' Choice Awards 2026

United Archives GmbH Audrey Hepburn in "Frühstück bei Tiffany", 1961