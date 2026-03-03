NASCAR-Fahrer Chase Pistone ist mit 42 Jahren verstorben

Die NASCAR-Welt trauert um Chase Pistone. Der ehemalige Rennfahrer ist im Alter von nur 42 Jahren verstorben. Die traurige Nachricht teilte sein Bruder Nick jetzt über Facebook mit. "Nun, mein kleiner Bruder und bester Freund ist gegangen. Ich bin untröstlich und weiß nicht, ob ich jemals darüber hinwegkommen werde. Ich vermisse dich jetzt schon, Chase, und ich hoffe, du bist an einem besseren Ort", schrieb er. Auch die Organisation Legends Nation bestätigte den Tod des Rennfahrers und bezeichnete sein Team als "eine Macht, mit der man jedes Mal rechnen musste, wenn sie an einer Rennstrecke auftauchten."

Eine offizielle Todesursache wurde nicht bekanntgegeben. Allerdings baten seine Brüder Tom und Nick darum, dass zusammen mit der Todesnachricht die Nummer der Suicide & Crisis Lifeline geteilt wird. NASCAR-Legende Bubba Wallace schrieb zudem auf X: "Ein Typ, mit dem ich in Legends Cars gefahren bin, hat sich heute das Leben genommen." Chase war in seiner Karriere in der NASCAR Craftsman Truck Series, der NASCAR Xfinity Series und der ARCA Menards Series gefahren, bevor er sich in den vergangenen Jahren verstärkt der Förderung junger Talente widmete. Durch sein Programm Chase Pistone Inc. Legends betreute er Nachwuchsfahrer und stellte wettbewerbsfähige Rennwagen zur Verfügung.

Der Rennsport lag Chase im Blut. Er war der Enkel von Tom Pistone, der 1959 zwei NASCAR Cup Series Rennen gewann und in der frühen modernen Ära des Sports eine respektierte Persönlichkeit war. Brian Murphy, ein Manager von RFK Racing, bekundete sein Beileid und erinnerte an Chase laut TMZ als "einen wahren Mentor, der seine Zeit, sein Wissen und seine Leidenschaft in die nächste Generation investierte". In Grassroots-Rennkreisen war der Verstorbene ebenso für sein Engagement als Lehrer und Coach bekannt wie für seine Fähigkeiten als Fahrer.

Bist du selbst depressiv oder hast du Suizid-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Chase Pistone spricht mit einem Crewmitglied beim Training zur NASCAR Truck Series Kroger 250 in Martinsville, 28. März 2014

Getty Images Chase Pistone bespricht sich mit seiner Crew beim Training zum UNOH 225 am Kentucky Speedway in Sparta, Kentucky, 2014