Josefine Preuß bricht zum 40. Geburtstag mit den Erwartungen

Josefine Preuß (40) feiert am 13. Januar in Berlin ihren runden Ehrentag – und zeigt auf Instagram, wie sie ihren 40. Geburtstag mit einer ordentlichen Portion Humor angeht. In einem neuen Reel blickt die Schauspielerin zunächst ernst in die Kamera, dazu erklingt eine melancholische Klaviermelodie. Über ihrem Kopf erscheinen Worte wie "unverheiratet" und "kinderlos", während sie sich scheinbare Tränen mit Geldscheinen abwischt. Dann der Bruch: Die Musik kippt zu "Song 2" von Blur, die Zeile "It's not my problem" knallt aus den Lautsprechern, Josefine setzt an, trinkt Sekt direkt aus der Flasche und strahlt. Unter das Video schreibt sie: "Magic Forty".

Der Clip startet ruhig, dann bricht plötzlich ein Lachen los – ein witziger Moment, der direkt gute Laune macht. Geburtstagsklischees und Erwartungen an Lebensentwürfe werden hier in wenigen Sekunden humorvoll auf den Kopf gestellt. Die Schauspielerin zeigt sich megaentspannt, ohne Red-Carpet-Drama, stattdessen im lässigen Look und perfektem Social-Media-Tempo. Zwischendurch spielt sie mit Augenzwinkern und kleinen Pointen, während die Musik den Twist unterstützt: Erst hallen die Schlagworte nach, dann setzt Blur ein und signalisiert: nicht nachdenken, einfach genießen. Ein schneller, stylischer Post, der zeigt, dass man das Älterwerden auch locker nehmen kann.

Privat hält Josefine vieles gern aus dem Scheinwerferlicht. In Interviews betont die Schauspielerin immer wieder Disziplin und Bodenhaftung, im Job wie im Alltag. Auch in den vergangenen Monaten setzte sie auf klare Worte, wenn es um ihre Branche ging, blieb dabei jedoch fokussiert auf das Wesentliche: arbeiten, liefern, weitermachen. Ihren Humor pflegt sie abseits der Sets – ob mit spontanen Social-Clips, selbstironischen Momenten oder kleinen Ritualen mit Freundinnen. Wer sie kennt, weiß: Zwischen Drehbuch und Drehschluss bleibt bei ihr Platz für gute Musik, ehrliche Gespräche und ein Glas Sekt, wenn der Anlass stimmt.

Hannes Magerstaedt/Getty Images Josefine Preuß im Gloria Palast in München

Getty Images Josefine Preuß, Schauspielerin

