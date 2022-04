Langsam, aber sicher wird es ernst bei The Masked Singer: Das Halbfinale steht an! Am Samstagabend kämpfen die sechs verbliebenen Masken um den Einzug ins große Finale: Nur vier von ihnen bekommen am 23. April die Chance auf den begehrten Pokal. Doch wer am Ende gewinnt, ist nicht unbedingt das Spannendste an der Sendung – sondern viel eher, welche Promis sich unter den kunterbunten Kostümen verbergen! Auf diese Stars tippen die "The Masked Singer"-Fans aktuell...

Wie das offizielle Voting des Senders ProSieben zeigt, waren die Zuschauer sich jemals bei kaum einer Maske so sicher wie bei der Discokugel: Hier tippen alle auf die deutsche Popsängerin Jeanette Biedermann (42)! Auch bei dem Dornteufel sind die Rätselfans fest überzeugt, den Promi enttarnt zu haben: Es soll der Schauspieler Mark Keller (56) sein! Bei dem Zebra haben sich viele schon früh auf Komikerin Anke Engelke (56) festgelegt – ein Paar tendieren aber auch zu Musikerin Ella Endlich (37).

Bei den übrigen drei Masken herrscht noch etwas mehr Uneinigkeit: Beim Seestern schwanken die "The Masked Singer"-Liebhaber zwischen den Schauspielerinnen Josefine Preuß (36) und Jasna Fritzi Bauer (33). Beim Gorilla können sie sich nicht zwischen dem Let's Dance-Gewinner Rúrik Gíslason (34) und TV-Moderator Klaas Heufer-Umlauf (38) entscheiden. Doch die Promi-Dame unter dem Ork sorgt bisher für die größte Verwirrung: Hier denken die Fans an Topmodel Model Michelle Hunziker (45), Sängerin Sandra Nasić oder vielleicht doch Rock-Sternchen Gianna Nannini...

THÜRINGEN PRESS / ActionPress Ella Endlich bei "Das Adventsfest der 100.000 Lichter"

Getty Images Josefine Preuss, Schauspielerin

Getty Images Rúrik Gíslason beim Deutschen Fernsehpreis 2021

